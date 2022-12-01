نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم في السعودية بخصومات 50% بمناسبة الذكرى السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق عروض بنده اليوم في السعودية بخصومات أكثر من 50% على اسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة، وذلك في عروض خاصة لمدة 44 يوم بمناسبة الذكرى السنوية لهايبر بنده، تصفح أجدد الخصومات والتخفيضات الأسبوعية على أسعار أجهزة المطبخ التي تسهل عملية إعداد الطعام خلال فترة أقل من الطرق العادية، وتتضمن العروض أجهزة محضرة الطعام بمختلف الأنواع وكذلك أجهزة الفرامات الكهربائية التي تساعدك على فرم اللحم بطرق آمنة في المنزل وبأي وقت لعمل أشهى الوصفات، كما تتضمن الخصومات أجهزة القلايات الكهربائية الصحية بدون زيت، وهي تساعدك على طهي كمية كبيرة ومضاعفة من الطعام بدون الحاجة لاستخدام كميات كبيرة من الزيوت، وتستمر العروض لمدة 7 أيام وحتى نفاذ الكميات، وفي التالي جميع التفاصيل.

عروض بنده اليوم في السعودية

اكتسبت أجهزة القلايات الصحية بدون زيت شهرة كبيرة وباتت من المنتجات الأكثر مبيعًا في المملكة العربية؛ لما توفره للمستخدم من أشهى الوصفات لذيذة المذاق بمعدل أقل من الدهون والكوليسترول، مما يساعد في الحفاظ على أنظمة الغذاء الصحية التي تتناسب مع طبيعة الحياة العصرية في المملكة السعودية، تتضمن نشرة عروض بنده الاسبوعية أفضل عروض القلايات الصحية وخصومات تصل حتى 50% على سعر المنتجات الأصلي.

هايبر بنده Panda

يوفر هايبر بنده للعملاء مجموعة متنوعة من الأجهزة تتضمن مكواة البخار اليدوية سهلة الحمل والاستخدام، وكذلك المكانس الكهربائية، وتشمل عروض الأسبوع على أجهزة العناية الشخصية الرجتالية التي تساعد على حلق وتشذيب الشعر واللحية، إلى جانب الشوايات الكهربائية في موسم الشواء المفضل للجميع في المملكة، وكذلك تضمنت العروض على موزع المياة، ماكينات طحن القهوة، قدور الضغط للطهي السريع، وقطاعات الخضروات.

بنده hyper panda

تعرض شركة بنده للبيع بالتجزئة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة والمنتجات، وتستمر فترة العروض في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى موعد إنتهاء العروض في اليوم الموافق 6 ديسمبر 2022 المقبل.

جهاز خلاط زجاجي + 2 مطحنة من ارايتي بسعر 199 بدلًا من 299 ريال.

موزع مياه بارد وحار من دورا بسعر 499 بدلًا من 749 ريال.

مبرد هواء من دوتس 7 لتر بسعر 249 بدلًا من 354.90 ريال.

طاهية الأرز من سينكور 2.8 لتر بسعر 139 بدلًا من 199 ريال.

قلاية كولين بدون زيت 4.5 لتر بسعر 239 بدلًا من 495 ريال.

سينكور قلاية بدون زيت بسعر 269 بدلًا من 499 ريال.

محضرة طعام دوتس 1 لتر بسعر 159 بدلًا من 209 ريال.

قلاية تيفال بدون زيت 4.2 لتر بسعر 199 بدلًا من 599 ريال.

غلاية ستانلس ستيل من سينكور بسعر 109 بدلًا من 129 ريال.

فرامة لحم جيباس بسعر 149 بدلًا من 229 ريال.

جمعنا لكم أقوى الخصومات والتخفيضات على اسعار المنتجات تصل حتى نصف السعر، وذلك في النشرة الأسبوعية لهايبر بنده السعودية، وتنتشر العروض بجميع فروع بنده بمختلف أنحاء المملكة، ويمكنكم إتمام التسوق أون لاين من خلال طلب العروض من موقع بنده الإلكتروني وتطبيق بنده كليك، أو من خلال زيارة أقرب الفروع لشراء المنتجات ضمن فترة العروض.