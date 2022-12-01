انت الان تتابع خبر طريقة عمل البقلاوة في البيت.. جهزي المكونات وأعملي احلى حلوى للولاد ولزوجك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - طريقة عمل البقلاوة في البيت من أبرز الأشياء التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل، وهي اتي تقدم بالكثير من الخطوات البسيطة والسهلة والسريعة، وذات طعم رائع يحبها طوال الوقت الكبار والصغار.
مكونات البقلاوة
- فستق حلبي خالي من الملح.
- ½ كوب سكر.
- واحد ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- كيلو جلاش.
- ثمان ملاعق سمن.
- شربات.
خطوات عمل البقلاوة
- ضعي الجلاش في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- وضعي الفستق الحلبي مع السكر في وعاء محضر الطعام واخفقيه.
- وبعد حوالي خمس حبات ضعي ملعقة صغيرة من ماء الورد على الفستق واستمري في النبض حتى يصبح مجروش ناعم,
- وسخني الفرن لـ 325 درجة.
- استعملي فرشاة المعجنات، وقومي بدهن السمن على سطح صينية مغلقة وجوانبها.
- وافردي اوراق الجلاش المذابة على سطح املس وسوف تحصلي على قطعة من الورق المشمع أو المنشفة المبللة قليلاً وتكون جاهزة للإبقاء على القطع الغير مستعملة مغطاة.
- وقشري قطعة واحدة من رقائق الفيلو فوق الأولى وادهنية بالسمن.
- واستمر في وضع السمن والرقائق إلي أن تحصلي على 8 أوراق مكدسة.
- وعليكي أن توزعي نصف خليط الفستق على 8 رقات من رقائق الجلاش.
- وضعي ورقة من رقائق الجلاش اعلي المكسرات وضعي عليها المكسرات وادهنيها بالسمن واستمري في تكديس الجلاش حتى يتم تكديس 5 أوراق.
- ووزعي باقي المكسرات على الجلاش.
- وضعي ورقة أخرى من رقائق الجلاش أعلي المكسرات، وادهنيها بالسمن واستمري في إضافة الرقاق والسمن إلى ان يتم استعمال كل الأوراق ولابد أن يكو هناك من 5 لـ 6 أوراق في هذه الطبقة.
- واستعملي سكين حاد لقطع البقلاوة مثل الماس أو مثلثات.
- وضعيها في الفرن لمدة من 45 لـ 55 دقيقة إلى أن يصبح لونه بني فاتح.
- وخلال خبز المعجنات اصنعي شراب السكر.