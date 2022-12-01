انت الان تتابع خبر طريقة عمل البقلاوة في البيت.. جهزي المكونات وأعملي احلى حلوى للولاد ولزوجك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طريقة عمل البقلاوة في البيت من أبرز الأشياء التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل، وهي اتي تقدم بالكثير من الخطوات البسيطة والسهلة والسريعة، وذات طعم رائع يحبها طوال الوقت الكبار والصغار.

مكونات البقلاوة

فستق حلبي خالي من الملح.

½ كوب سكر.

واحد ملعقة صغيرة من ماء الورد.

كيلو جلاش.

ثمان ملاعق سمن.

شربات.

خطوات عمل البقلاوة