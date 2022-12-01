انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للإناث حديثي التخرج بمرتب 4000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة محمد احمد فوتوجرافي

مقر العمل المحلة الكبرى – الغربية

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة حديث التخرج

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 25 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 2000 – 3000 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 100 – 1000 جنيه مصري

طبيعة العمل:

الحضور من الساعة ٢ ظهرا للساعه 10 مساء

عمل حجوزات جديده وتسجيلها ورقيا و ع الاكسيل و تنظيم مواعيدها و تنظيم المواعيد القديمة المتابعة مع العملاء باستمرار ” عن طريق الرد على المكالمات الهاتفية او رسائل الواتساب او مقابله مكتبيه ” سواء في حاله تأكيد الحجز او تأكيد المواعيد أو متابعه استلامهم للصور

المتابعة المستمرة لصفحات السوشال ميديا ” فيس بوك – انستجرام – واتساب

تقفيل الالبومات (عند استلام الالبومات من المطبعة نقوم ب تغليفها ب اكياس بلاستكية ) ومتابعه استلامها مع العملاء

4 أيام اجازه في الشهر يتم التنسيق مع المناجر بخصوصها ممنوع اجازات ( الخميس و الجمعة ) ٫ اقصي عدد يمكن غيابه خلال الشهر هو ٤ ايام ٫ يتم الخصم بعد ذلك

محاوله الحصول على عملاء جديده باستمرار عن طريق قاعده بيانات لم يتم التعامل

لا يمكن الغياب او اخذ اجازه بدون معرفه سابقه ع الاقل يومين

تقديم تقرير يوميا عن احداث اليوم

تنظيم المكتب والمحافظة عليه

تجيد العمل على الحاسب الالي

تجيد العمل علي مايكروسوفت اوفيس (الاكسيل) (وورد)

تجيد اللغة الإنجليزية بتقدير (جيد) على الأقل

يتطلب العمل بعض المهارت الأخرى ولا يقتصر العمل ع المهام المطلوبة فقط

مرتب مبدئي ٢٠٠٠ اول و ثاني شهر من بدأيه الشهر الثالث المرتب ٢٥٠٠ جنيه + الحوافز