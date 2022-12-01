انت الان تتابع خبر طريقة عمل الشكشوكة.. حضري البيض والخضار وهقولك أسهل وألذ طريقة للفطار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تريد العديد من الأمهات معرفة طريقة عمل الشكشوكة السهلة والسريعة والمكون الأساسي فيها البيض، ذلك لأنها من أبرز الأكلات اللذيذة والسهلة، وتحضيرها يكون بالعديد من الخطوات والطرق الأساسية التي تجعله اذا طعم لذيذ ورائع.
مكونات الشكشوكة بالبيض
- أربع بيضات.
- اثنان بصلة مفرومة.
- اثنان ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.
- حبه طماطم مفرومة.
- فص ثوم مفروم ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
- ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة ناعم.
- واحد ملعقة ملح ناعم.
خطوات عمل الشكشوكة بالبيض في البيت
- ضعي مقلاة على النار وعليها زيت الزيتون.
- وضيفي فيها بصل وشوحيه على النار إلى ان يتغير لونه ويصبح أصفر.
- وضيفي الثوم المهروس وقلبي جيداً، وضيفي الزنجبيل والفلفل الحار وعليهم القرفة.
- وضعي الطماطم وقلبي بشكل جيداً وضعي عليه الملح.
- واتركيها على النار إلى أن تتسبك وضيفي عليها البيض واحدة وراء الاخرى قلبي جيداً.
- وبعدها ضعي البقدونس واتركيه على النار حتى ينضج البيض شكال كامل.
- واخيراً ضعيه في طبق التقديم ويقدم في طبق التقديم على الإفطار أو الغداء.