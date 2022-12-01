انت الان تتابع خبر طريقة عمل الشكشوكة.. حضري البيض والخضار وهقولك أسهل وألذ طريقة للفطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تريد العديد من الأمهات معرفة طريقة عمل الشكشوكة السهلة والسريعة والمكون الأساسي فيها البيض، ذلك لأنها من أبرز الأكلات اللذيذة والسهلة، وتحضيرها يكون بالعديد من الخطوات والطرق الأساسية التي تجعله اذا طعم لذيذ ورائع.

مكونات الشكشوكة بالبيض

أربع بيضات.

اثنان بصلة مفرومة.

اثنان ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

حبه طماطم مفرومة.

فص ثوم مفروم ناعم.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

½ ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة ناعم.

واحد ملعقة ملح ناعم.

خطوات عمل الشكشوكة بالبيض في البيت