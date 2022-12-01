شوف العثيم السعودية تعرف على أسعار الهواتف الذكية والشاشات التلفزيونية خصومات حصرية

تُقدم العثيم السعودية ، أقوى الخصومات والعروض الأسبوعية التي تبدأ هذا الأسبوع من 30 نوفمبر وينتهي حتي 6 ديسمبر أو حتي نفاذ الكمية المتوفرة، وتقدم العثيم هذا الأسبوع عروض مميزة على هواتفها الذكية وعلى الشاشات التلفزيونية وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى مثل الأجهزة والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الغذائية، كما توفر أيضاً العديد من المنتجات الأخرى حيث يتوفر العديد من الأقسام الخاصة بكل منتج، تستمر عروض العثيم ولا تتوقف فهي عروض رائعة ومميزة لعملائها، كما تطرح العثيم العديد من الجوائز الأخرى لعملائها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع ثقفني أقوى العروض الأسبوعية من العثيم السعودية على الهواتف والشاشات التلفزيونية المختلفة.

أسعار الهواتف الذكية المتوفرة من العثيم السعودية

توفر العثيم السعودية ضمن عروضها الأسبوعية خصومات مميزة على بعض الأنواع من الهواتف الذكية التي يتوفر منها ما يلي:ـ

جوال هونر اكس 7، سعة الهاتف 128 جيجا بايت بسعر 675 ريال سعودي للهاتف.

كما يتوفر هاتف هاي سينس أي 50، سعة الهاتف 64 جيجا بايت بسعر 455 ريال سعودي.

يتوفر جوال أي تي ال 9200 بسعر 105 ريال.

كما يتوفر ضمن عروض العثيم تابلت برافاتي 8 بسعر 425 ريال سعودي، كما يتوفر تابلت اكسيد339 ريال سعودي.

خصومات العثيم على أسعار الشاشات التلفزيونية

تقدم العثيم السعودية كل أسبوع عروض مميزة وتخفيضات هائلة على منتجاتها من بينها الشاشات وأهم الشاشات المتوفرة ما يلي:ـ

تتوفر شاشة جيباس ال أي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1269 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال. كما توجد شاشة ارو ال أي دي 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال. تتوفر أيضًا شاشة جيباس ال أي دي 32 بوصة بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من سعر 569 ريال. شاشة سوبر جنرال ال أي دي 32 بوصة بسعر 469 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

عروض مختلفة من العثيم السعودية على أنواع الشاشات

تقدم العثيم مجموعة مختلفة من الشاشات بخصومات رائعة ومن أفضل أنواع الشاشات المقدمة الآتي:ـ