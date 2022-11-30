نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اشتري بالتقسيط ايفون 11 برو ماكس من أمازون السعودية بسعر حصري وبفائدة 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض أمازون السعودية على الهواتف الذكية من بينها هاتف ايفون 11 برو ماكس ، الهاتف الرائع والمميز من حيث الشكل والتصميم، فتقدم أمازون عرض حصري ومميز على جوال ابل iphone 11 pro max، حيث تقدم الهاتف بسعر رائع وتتيح لعملائها الحصول عليه عبر نظام الأقساط بفائدة 0%، كما أنها تتيح التوصيل مجاناً، فتعد عروض أمازون من أفضل العروض التي تقدم على الهواتف المحمولة، وقد تصل عروضها إلي نصف سعر البيع، فهي عروض رائعة ومميزة ولكن يفضل المبادرة بالحجز والشراء لأن الكميات محدودة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم سعر الهاتف وكيفية الحصول على جوال ابل ايفون 11 برو ماكس من أمازون السعودية بالتقسيط ودون أي فوائد.

سعر هاتف ايفون 11 برو ماكس من أمازون السعودية

توفر أمازون السعودية أنواع مختلفة من الهواتف الذكية التي تتميز بتصميمات رائعة وجودة عالية من بينها هاتف iphone 11 pro max الهاتف الرائع والمميز ضمن العديد من الهواتف التي تطرحها شركة آبل وتوفر أمازون سعر الهاتف كالآتي:ـ

تم طرح هاتف iphone 11 pro max من أمازون السعودية بسعر 5,279 ريال سعودي يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع فيس تايم.

يتوفر الهاتف من أمازون السعودية باللون الفضي، كما توفر أمازون التوصيل المجاني.

تقسيط هاتف iphone 11 pro max

يعد نظام الأقساط هو من أوفر وأبسط الأمور التي تتيح للمشتري تقسيط قيمة طلباته على دفعات شهرية، فهو أحد أهم طرق الدفع لذلك تقدم أمازون السعودية عرض مميز وحصري على هاتف ايفون 11 برو ماكس، وهو عرض التقسيط بدون فوائد، فهي تتيح للمشتري الحصول على الهاتف عبر نظام الأقساط وذلك بدفع 439.92 ريال سعودي لمدة 12 شهر أو يمكن اختيار الآتي:ـ

تتيح أمازون التقسيط على مدة 3 أو 6 أشهر أيضاً فاختيار الأقساط متاح للمشتري بناءً على عرض البنك الذي يتم التعامل معه .

البنوك المختارة من أمازون السعودية، بنك الرياض، بنك الجزيرة ومصرف الراجحي وأيضاً ساب والبنك السعودي للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني.

أهم مميزات هاتف ايفون 11 برو ماكس

يمتلك جوال iphone 11 pro max العديد من المميزات التي تجعله من أفضل الهواتف من حيث الشكل والتصميم ومن أهم مميزات الهاتف ما يلي:ـ

يتميز الهاتف بخاصية مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68. كما يتميز الهاتف ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير، فهي تدعم الشحن السريع. شاحن الهاتف يدعم أيضاً الشحن السريع بقوام 18 واط. شاشة الهاتف Super Retina XDR OLED، بمعدل كثافة 458 بكسل لكل إنش. يتميز الهاتف بمعالج ال A13 Bionic ، مع توفير في الطاقة. يتميز الهاتف بكاميرا عالية الدقة، كما أنها مزودة بوضع Night Mode لتقدم صورة صافية وعالية الدقة. يدعم الصوت تقنية DoIy Atmos وال DoIby Digital plus. يتوفر الهاتف بعدة ألوان منها اللون الأخضر واللون الأبيض واللون الذهبي والأسود فهي ألوان عصرية تناسب جميع الأذواق.

مواصفات الكاميرا الأمامية لهاتفiphone 11 pro max

تتميز الكاميرا الأمامية لهاتف iphone 11 pro max بعدة مواصفات رائعة من بينها ما يأتي:ـ

الكاميرا تأتي بدقة 12 ميجا بكسل كما تأتي بفتحة عدسة2.2/F.

كما يميز الكاميرا الأمامية بأنها تدعم خاصية التصوير Animoji ، وال Memoji.

كما يدعم الكاميرا أيضاً التصوير ال slow Motion، بالإضافة إلي كاميرا ثانوية ToF3D للعزل وأيضا لبصمة الوجه.

مواصفات الكاميرا الخلفية للهاتف:ـ الكاميرا الخلفية مزودة بكاميرا ثلاثية الكاميرا الأولى هي الكاميرا الأساسية وتكون بدقة 12 بكسل، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 وهي للتصويرTelephoto كما تدعم المثبت البصري الOIS، كما تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12ميجا بكسل وهي كاميرا للتصوير UItra Widel مع فلاش رباعي من نوع ليد.