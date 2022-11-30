شوف أقوى عروض جرير البلاك فرايداي خصم يصل إلى 60% على الجوال والابتوب لفترة محدودة

عروض جرير السعودية على الهواتف الذكية عديدة ومتنوعة؛ حيث تعرض مكتبة جرير المزيد من العروض بشكل مستمر على كافة الأجهزة والأدوات المنزلية والمدرسية والهواتف وغيرها من المقتنيات الأخرى، هذا إلى جانب خدمات التوصيل إلى المنازل وكذلك خصومات الكميات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يستمتع بها العميل عند التسوق من مكتبات جرير، كما أن عروض جرير السعودية متوفرة داخل فروع المكتبات بالمملكة العربية السعودية، وهذه الخصومات متوفرة على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذلك خصومات كبيرة توفرها شركة جرير لعملائها، وهذه المنتجات تتميز بجودة عالية وسعر ممتاز لن تجده في الأسواق، وخاصةً مع الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة بشكل عام، ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم تخفيضات مكتبات جرير المميزة هذه الفترة.

عروض جرير السعودية

تعد معارض جرير السعودية من أشهر المعارض التي تهتم بعرض أرقى المقتنيات، وإليكم أقوى تلك العروض فيما يلي:

جوال هواوي نوفا Y70 سعة 64 جيجا 4 جيجا رام 4G LET بسعر 609 ريال سعودي.

جوال شاومي ريد مي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت 6 جيجا رام 4G LET بسعر 899 ريال سعودي.

جوال MOTO E22 موتورولا سعة 64 جيجا بايت 4 جيجا رام لون أسود 4G LET بسعر 449 ريال سعودي.

جوال HONOR 70 هونر سعة 256 جيجا بايت 8 جيجا رام بسعر 1899 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 9 سعة تخزين 128 جيجا بايت 8 جيجا رام لون أزرق بسعر 999 ريال سعودي.

جوال موتورولا ايدج 30 سعة 256 جيجا بايت 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال سعودي.

تخفيضات جرير السعودية

كما يمكنك أيضًا الاستفادة بكافة عروض مكتبة جرير السعودية التي تقدم أفضل الأسعار، وإليكم ما يخص ذلك:

شاشة بينكيو 32 بوصة LED الترا اتش دي 144 هرتز بسعر 4999 ريال سعودي.

شاشة بينكيو 4K الترا اتش دي LED 144 هرتز بسعر 4999 ريال سعودي.

بروجكتر للألعاب 3200 لومن دي ال بي بسعر 4999 ريال سعودي.

شاشة بينكيو كاير أي 75 هرتز بدقة 1080 بكسل بسعر 799 ريال سعودي.

جهاز عرض محمول بينكيو 300 لومن ال اي دي بسعر 2499 ريال سعودي.

وفي النهاية وضحنا لكم مجموعة من أبرز العروض المختلفة والموجودة في الاسواق والتي لا بد أن يتعرف عليها العديد من المواطنين الذين يعيشون في المملكة.