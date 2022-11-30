شوف أقوى سوبر مهرجان لولو هايبر العملاق على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة بمناسبة الجمعة الصفراء لا تفوتها lulu

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لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروضها هذا العام على مختلف أنواع الأجهزة بخصومات مميزة بمناسبة الجمعة الصفراء أو ما تعرف بالجمعة البيضاء. حيث أن هذا العرض يعتبر عرض مزدوج في جميع الأحوال ومميز وذلك لأنه أخر عروض الجمعة البيضاء، وكذلك أخر عروض نهاية الشهر في متاجر لولو هايبر. لذلك سوف تجد أن العرض مميز بخصوماته على مختلف الأجهزة كالهواتف والشاشات وكذلك اكسسوارات الهواتف لا تفوت العرض. أقوى سوبر مهرجان لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة احصل على خصم 320 ريال سعودي على هاتف لينوفو كي 14 بلس من الجيل الرابع مزود بشبكة 4G. حيث أن الهاتف يتمتع بمميزات هائلة منها أنه مدعم بنظام أندرويد 11، وشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أنه مدعم بكاميرات خلفية عدده ثلاث كاميرات دقة كلاً منهم 2+2+48 ميجا بيكسل. بينما دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل، ومزود بذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. بينما الذاكرة الداخلية مساحتها 64 جيجا بايت. بسعر 379 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي. تقدم متاجر لولو هايبر خصم مميز قيمته 100 ريال على هاتف تكنو بوب 5 إل تي إي، يعمل بنظام أندرويد ار جي اوه، من الجيل الرابع. الهاتف مزود بكاميرتين فقد كاميرا أمامية دقتها 5 ميجا بيكسل، والأخرى خلفية دقتها 8 ميجا بيكسل. كما أن الهاتف مزود بشاشة مقاسها 6.52 بوصة، ورام بسعة 2 جيجا بايت. بينما ذاكرة التخزين الداخلي 32 جيجا بايت. بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى سوبر مهرجان لولو هايبر العملاق على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة بمناسبة الجمعة الصفراء لا تفوتها lulu - ثقفني تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات 2022 [قرض للنساء] في السعودية

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