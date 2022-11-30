نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم مول الجديدة على السلع المختلفة في المقال التالي

أعلنت مجموعة أسواق عبد الله العثيم عن أحدث عروض العثيم مول لهذا الأسبوع، حيث تستمر المجموعة في منح جوائزها للرابحين في مسابقاتها لربح آلاف الجوائز في السحب الذي تقيمه يمناسبة الذكرى السادسة والستين لإنشاءها، وتحتوي مجلة العروض على مئات المنتجات من السلع الغذائية وغيرها، من بين السلع المعروضة منتجات الدواجن والخضراوات المجمدة والزيوت والأرز البسمتي والصلصات وغيرها، وعبوات التونة ومنتجات الألبان فضلاً عن العديد من السلع الأخرى. عروض العثيم مول يمكنك الاستفادة من العرض المتوفر على برجر امريكانا جامبو بالبقسماط تحتوي الحبة على عشر قطع، مقابل 21.95 ريال بدلا من 31.5 ريال سعودي.

ستربس دجاج رويال بالثوم وزن الحبة 750 جرام بسعر 17.95 ريال بدلا من 31.5 ريال سعودي.

وفر مع عروض أسواق العثيم على مفروم غنم امريكانا وزن الحبة 400 جرام، مقابل 6.5 ريال فقط. يمكنك الحصول على كيس من خضراوات ساديا المشكلة مع الذرة أو فاصولياء خضراء أو بسلة وجزر او خضار مشكل وزن الحبة 450 جرام، مقابل 5.25 ريال بدلا من 8.95 ريال أسواق العثيم عرض خاص على زيت شمس دوار الشمس أو زيت العربي نباتي 2 ×1.5 بسعر 31.95 ريال للربطة بدلا من 49.95 ريال سعودي.

اشتري مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد مقابل 32.95 ريال لكل كيلو.

احصل على تورتة سويسرول شوكولاتة حجم صغير مقابل 14 ريال فقط بدلا من 28 ريال لتوفر أربعة عشر ريالا. زود خبز برجر بطاطس 6 حبات سعر الكيس 4.5 ريال سعودي.

بسعر 14.95 ريال فقط يمكنك شراء الكيلو من شبيهة جبن البقرات الثلاث الدنماركية البيضاء.

لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن سعر الكيلو 78.95 ريال. عروض العثيم اليوم اشتري أكياس خضار مشكلة مجمدة مونتانا وزن 400 جرام سعر الثلاثة اكياس 10.5 ريال بدلا من 16.5 ريال.

احصل على أكياس بطاطس لامب وستون تويستر أو كريسكت وزن 750 جرام بسعر 12.95 ريال الكيس بدلا من 15.5 ريال. من العروض المتوفرة أيضا هذا الأسبوع أنواع مختلفة من الصلصات الباردة والحارة، وكذلك العسل الاسود وعسل النحل الطبيعي بالإضافة إلى المخللات المختلفة ومرطبانات ورق العنب اللذيذ لإعداد المحشي الشهي. كما يعرض المول العديد من أنواع الشوكولاتة الرائعة والشيبسي والحلويات والمخبوزات الطازجة بأسعار تنافسية. عمر شويل - جدة أحدث عروض العثيم مول الجديدة على السلع المختلفة - ثقفني تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات 2022 [قرض للنساء] في السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض العثيم مول الجديدة على السلع المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.