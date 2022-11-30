شوف عروض العثيم الاسبوعية أقوى التخفيضات وجوائز بملايين

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عروض العثيم الاسبوعية تقدمها شركة العثيم التجارية التي تأسست منذ66 عاماً على يد الشيخ صالح العثيم “رحمه الله”، وكان أول فروع الشركة في حلة القمصان بالبطحاء حيث كانت أعمال الشركة مقتصرة على المواد الغذائية فقط، وبمرو السنوات توسعت أعمالها وزاد عدد الفروع عن مائتين وخمسين فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وخلال هذه الفترة تحتفل مجموعة أسواق عبد الله العثيم بمرور 66 عاماً على إنشاء المجموعة، ولذا يوجد سحب على آلاف الجوائز التي تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، يبدأ العرض من يوم الأربعاء عروض العثيم الاسبوعية عرض على زيت زيتون بيتوتي عبوة زجاجية 500 جرام سعر الحبة 12.95 ريال بعد الخصم بينما السعر الأساسي 21.25 ريال.

جالون شطة رنا حارة 4.5 كيلو جرام سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 26.5 ريال سعودي.

كاتشب بيدر 2 كيلو جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

احصل على مرطبان من ورق عنب الريف وزن كيلو جرام سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي. عبوات زيتون إليسا شرائح وزن 120 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

أرز باب الهند بنجابي وزن 10 كيلو جرام سعر الكيس 71.95 ريال بدلاً من 99.75 ريال.

اشتري كيس من أرز ملك الأرز بسمتي هندي مزة وزن عشرة كيلو جرام، مقابل 64.95 ريال بدلاً من 77.75 ريال. أسواق عبدالله العثيم بهارات خلطة العربي بروستد عادي/ حراق وزن 400 جرام مقابل 16.5 ريال بدلاً من 24.25 ريال.

عبوة قهوة الأصالة عربي بالخلطة وزن 500 جرام السعر الأصلي 38.5 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

اشتري سمك فيليه ابيض العربية وزن كيلو جرام مقابل 15.95 ريال بدلاً من 27.5 ريال للحبة. برجر دجاج الكبير كيس به 24 قطعة سعر الحبة 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

فول مدمس الكسيح حبة كبيرة 390 جرام، اشتري أربع حبات من المنتج بسعر 8.95 ريال فقط بدلاً من 15 ريال سعودي. العثيم مول يمكنك شراء عبوة وزن 1800 جرام من حليب فيكتو المجفف بسعر 59.95 ريال بدلاً من 67.95 ريال. عرض مميز من العثيم مول على سبانخ هورتكس مفروم ثلاث عبوات وزن العبوة 400 جرام مقابل 9.75 ريال بدلا من 12.75 ريال.

كريم كاراميل رياض فود 12 × 70 جرام سعر الربطة داخل العرض 27.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية أقوى التخفيضات وجوائز بملايين - ثقفني "أسرع تمويل شخصي" اعرف خطوات التقديم على تمويل منصة سلفة 1444 كيف تحقق شروط الصرف بسهولة

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