شوف عروض بنده السعودية على الهواتف من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2022

تستمر عروض بنده السعودية الأسبوعية على كل احتياجات المستهلك، فتقدم تخفيضات على الهواتف من الأربعاء 30 نوفمبر حتى الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية، ويعد متجر بنده من أكبر المتاجر السعودية في مجال البيع بالتجزئة، وتنتشر فروعه في كل أنحاء المملكة، وبمناسبة الذكرى 44 لتأسيس بنده تستمر في تقديم العروض على كافة السلع، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، عروض بنده السعودية على الهواتف.

عروض بنده السعودية على الهواتف

تتوفر مجموعة من العروض على الهواتف، ومنها ما يلي:

ريدمي (2+32GB) بسعر 419 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال سعودي.

ريدمي (3+64GB) بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال سعودي.

ريل مي 9i بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.

زد تي إي بليد V30 بسعر 579 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال سعودي.

زد تي إي بليد A51 بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 429 ريال سعودي.

زد تي إي بليد A31 بلس بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على هواتف نوكيا

توجد عروض على هواتف نوكيا، وهي كما يلي:

نوكيا 110 بسعر 110 ريال سعودي بدلاً من 132 ريال سعودي.

نوكيا بلس سي 01 بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

نوكيا سي 30 بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

نوكيا جي 11 بلس بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 489 ريال سعودي.

تخفيضات على هواتف سامسونج

سامسونج جالاكسي A53 سعة (128GB) بسعر 1270 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي A53 سعة (256GB) بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

سامسونج A13 بسعر 725 ريال سعودي بدلاً من 765 ريال سعودي.

سامسونج A23 بسعر 675 ريال سعودي بدلاً من 819 ريال سعودي.

سامسونج A22 بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال سعودي.

عروض على هواتف شاومي