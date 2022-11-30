شوف لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقيه عروض سوبر مهرجان 1300 عربة تسوق مجاناً

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عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقيه ، تلك الفترة من كل عام تتنافس المحال التجارية حول العالم في تقديم أقوي التخفيضات على كافة مستلزمات المنزل من إلكترنيات وأثاث، وسلع غذائية وجوالات، تتجاوز التخفيضات في بعض الأحيان ال 70%، يشارك لولو ماركت السعودية في مهرجان التخفيضات بعروض حصرية وبالأخص على الأجهزة الإلكترونية، سنتعرف على أهم الصفقات المتاحة من خلال تصفح مجلة عروض في التالي.

لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقيه

شعار هذا الأسبوع سوبر مهرجان تسوق وتمتع وأكسب مع أقوي عروض وتخفيضات من لولو ماركت المنطقة الشرقية جوائز تبلغ قيمتها مليون ونصف وريال، 1300 عربة تسوق بادر بالشراء، وقد تكون أحد الأشخاص المحظوظين، عروض lulumarket لا مثيل لها، توفير وجودة عالية.

سوبر مهرجان لولو ماركت السعودية

مع دخول فصل الشتاء، تزيد تقلبات الطقس مما يؤدي إلى أنتشار الفيروسات والميكروبات، ونحتاج إلى تناول أطعمة صحية ترفع من مستوي مناعة الجسم ورفع كفائته للتصدي للعدوي الفيروسية وغيرها من أمراض، يساعد على ذلك تناول الأطعمه الطازجة من خضروات وفواكه، وذلك ماتحرص أسواق لولو ماركت على تقديمه لعملائها الكرام.

حيث يوجد قسم خاص في كل الفروع يقدم مئات الأنواع من الخضروات والفواكه منها المحلى والمستورد، العروض المتوفرة الآن منها ليمون فيتنامي لا يوجد به بذر بسعر 4.45 ريال فقط للكيلو، الثوم الأبيض كبير الحجم صيني لا غناء عنه في أي طعام ب 5.45 ريال للكيلو، مضاد حيوي طبيعي وقاتل للميكروبات.

عروض الطازج لولو ماركت

الملفوف الأبيض بسعر 1،45 ريال والفلفل الرومي أخضر اللون ب 4.45 ريال يمكن تناول تلك الخضروات بشكل مباشر أو إضافتها إلى طبق السلطة وغيرها من الوصفات لمنحها المزيد من الطعم الغني.

تناول تفاحه في الصباح يمنحك الطاقة اللازمة لبداية اليوم بما يعادل تناول فنجان من القهوة، لذا لا غني عن تناول تلك الفاكهة طيبة الطعم في الفترة الصباحية سعر الكيلو في لولو ماركت ب 16.95 ريال للكيلو مع توفر عبوة صغيرة تتكون من 3 حبات ب 9.95 ريال النوع روكيت نيوزلاندي، يتوفر برقوق إيطالي ب 5.95 ريال للكيل.