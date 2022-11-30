نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية الأسبوعية تنزيلات تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية خلال شهر نوفمبر الجاري مميزة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف، وغيرها من الأجهزة حيث تحرص معارض وأسواق اكسترا على طوح نخبة ممتازة من العروض الحصرية داخل فروعها، وهذه الخصومات والتخفيضات تتميز بكونها تصل إلى 60٪ وأكثر، ولا يقارن سعر المنتج بالجودة حيث تتعامل شركة اكسترا مع شركات كبيرة تتصدر قائمة الشركات في إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومن خلال موقعنا سوف نستعرض معكم أقوى التخفيضات التي تقدمها شركة اكسترا لعملائها خلال هذه الفترة للتمكن من الاستفادة بها.
عروض اكسترا السعودية
لدى شركة اكسترا تنزيلات كبيرة يبحث عنها العميل بشكل كبير خلال هذه الفترة، ومن ضمن هذه التخفيضات عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالإضافة إلى عروض الإلكترونيات، ومنها اللاب توب والكمبيوتر والسماعات وغيرها من مختلف الأجهزة التي يهتم كل عميل بشرائها، ومنها ما يلي:
- أقوى العروض تقدمها معارض اكسترا خلال شهر نوفمبر الجاري، ومنها الآن اشتري صانع ساندوتشات قوة 1200 واط بسعر مميز يصل إلى 179 ريال سعودي.
- أيضًا يمكنك الاستفادة بالتخفيضات الضخمة التي تعرضها شركة اكسترا لعملائها على واقي شاشة آيفون 14، بالإضافة إلى غطاء جوال شفاف بسعر لا يصدق 199 ريال سعودي.
- تنزيلات كبيرة يمكنك الاستفادة منها عند زيارة معارض اكسترا فقط اشتري الآن غطاء جوال خلفي لآيفون 14، ويتوفر هذا المنتج باللون الشفاف بسعر حصري يصل إلى 129 ريال سعودي.
تنزيلات أسواق اكسترا بالمملكة
- اشتري من داخل معارض اكسترا بالسعودية سماعة مزودة هذه السماعة ببلوتوث من ماركة ماركة أنكر، وهذا العرض يتوفر باللون الأسود بسعر لا يقاوم 99 ريال سعودي.
- تخفيضات هائلة يستمتع بها العملاء عند التسوق من معارض اكسترا بالمملكة، ومنها شراء كابل شاحن من ماركة آبل العالمية طول 2 متر، ويتوفر هذا الكابل باللون الأبيض بسعر مميز للغاية 119 ريال سعودي.
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