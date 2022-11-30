شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية على الابتوب تصل إلى 60% في جميع الفروع

عروض جرير السعودية الشهيرة التي لاقت استحسان الكثيرين من العملاء ممن يفضلون اقتناء أحدث الأجهزة الذكية التي تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والمجهود، ولأن جرير السعودية تعرضها بأسعار مميزة فقد لاقت انتشار واسع بين الكثيرين، وإليكم ما يخص ذلك من خلال موقعنا.

عروض جرير السعودية

لدى جرير السعودية شريحة هامة من العملاء الذين تهتم معارض جرير بخدمتهم بصورة متميزة، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:

كمبيوتر محمول اتش بي بافيليون 15 بوصة انتل كور اي 5 بسعر 3199 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول 15 بوصة ديل انسيباريون انتل كور اي 7 بسعر 4099 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول ام اس اي GL 76 17.3 بوصة انتل كور اي 7 بسعر 9999 ريال سعودي.

تابليت شاومي ريد مي l83 مزود بتقنية الواي فاي بسعر 999 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي ام اس اي مودرن 14 بوصة ايه ام دي رايزن 7 بسعر 3999 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول ديل انسبايرون 14 بوصة انتل كور اي 5 2 في 1 متحول بسعر 4099 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول أسوس Zenbook fold لابتوب منفصل 2 في 1 مع كيبورد منفصل انجليزي بسعر 14999 ريال سعودي.

جرير السعودية عروض

من أقوى العروض التي تقدمها منافذ جرير في السعودية تلك الأجهزة الذكية التي يفضل اقتنائها الكثيرين، والتي من أبرزها ما يلي: