نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية على الابتوب تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض جرير السعودية الشهيرة التي لاقت استحسان الكثيرين من العملاء ممن يفضلون اقتناء أحدث الأجهزة الذكية التي تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والمجهود، ولأن جرير السعودية تعرضها بأسعار مميزة فقد لاقت انتشار واسع بين الكثيرين، وإليكم ما يخص ذلك من خلال موقعنا.
عروض جرير السعودية
لدى جرير السعودية شريحة هامة من العملاء الذين تهتم معارض جرير بخدمتهم بصورة متميزة، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- كمبيوتر محمول اتش بي بافيليون 15 بوصة انتل كور اي 5 بسعر 3199 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول 15 بوصة ديل انسيباريون انتل كور اي 7 بسعر 4099 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول ام اس اي GL 76 17.3 بوصة انتل كور اي 7 بسعر 9999 ريال سعودي.
- تابليت شاومي ريد مي l83 مزود بتقنية الواي فاي بسعر 999 ريال سعودي.
- كمبيوتر لوحي ام اس اي مودرن 14 بوصة ايه ام دي رايزن 7 بسعر 3999 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول ديل انسبايرون 14 بوصة انتل كور اي 5 2 في 1 متحول بسعر 4099 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول أسوس Zenbook fold لابتوب منفصل 2 في 1 مع كيبورد منفصل انجليزي بسعر 14999 ريال سعودي.
جرير السعودية عروض
من أقوى العروض التي تقدمها منافذ جرير في السعودية تلك الأجهزة الذكية التي يفضل اقتنائها الكثيرين، والتي من أبرزها ما يلي:
- مكبر صوت سوني XP 700 لون أسود مزود بالبلوتوث بسعر 1699 ريال سعودي.
- كما أنه من ضمن العروض المميزة هو ميكروفون بلو يتي مزود بفتحة يو اس بي لون فضي سيلفر مناسب لأجهزة الكمبيوتر بسعر 549 ريال سعودي.
- كما أنه يتواجد بلايستيشن فيفا 23 لعبة اسطوانة بلو راي بسعر 219 ريال سعودي.
- معزز الطاقة GQUI Beast 600 شحن سريع لون أسود بسعر 1999 ريال سعودي.
- كمبيوتر لوحي أبل ايباد برو 11 بسعر 3569 ريال سعودي.
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