شوف سعر iPhone 13 سعة 256 جيجا بايت من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد

يعتبر هاتف iPhone 13 من الهواتف العملاقة الموجودة بالأسواق حالياً، ويستطيع أن يحصل عليها العملاء من خلال أمازون السعودية بالتقسيط وبفائدة 0%، وهذا الإصدار يعتبر الأرخص في هذه السلسلة من الهواتف والتي تضم iPhone 13 pro، كما تضم أيضاً هاتف iPhone 13 pro Max، والشعب السعودي يعشق هواتف ايفون ويسعى دائمًا إلى اقتنائها لأنها تتميز بالقوة والمتانة، ويعتبروها من أهم مظاهر التحضر ومواكبة العصر، وهذه النوعية من الجوالات تدعم تشغيل ٢ شريحة اتصال، وتأتي أيضًا بكاميرات عملاقة تجعلنا نستمتع بتصوير الفيديوهات والصور ذات الدقة العالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد.

سعر iPhone 13 من أمازون السعودية بالتقسيط

سوف نتعرف مع عشاق هواتف آبل الأمريكية على سعر ايفون ١٣ من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد وهو كما يأتي:-

سعر الجوال ٣٦٤٩ ريال سعودي، كما يشمل ثمن الهاتف ضريبة القيمة المضافة.

قسط الهاتف في الشهر ٣٠٤.٠٨ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للجوال ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ سعة رامات الهاتف ٦ جيجا بايت.

تقوم شركة أمازون بتوصيل الهاتف بالمجان لأي مكان بالمملكة العربية السعودية.

يتم التقسيط من خلال بعض البنوك المختارة المشاركة في تقسيط السلع مثل بنك الرياض، وبنك الجزيرة، ومصرف الراجحي، وبنك ساب، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار.

مواصفات ايفون ١٣

سوف نقدم لكم متابعينا أهم مواصفات iPhone 13 وهى كما يلي:-

الهاتف العملاق يدعم خاصية الـ NFC والتي تستخدم في الاتصال قريب المدي. الجوال يدعم تشغيل شريحتي اتصال الأولى منها Nano SIM والثانية إلكترونية من نوع eSIM. يقاوم الماء حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة نصف ساعة، كما يقاوم الغبار بمعيار IP68. يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 4G، كما يدعم شبكات الـ 4G، وشبكات الـ 3G، وشبكات الـ 2G. الجوال يأتي مصنوع من الزجاج بالظهر والواجهة، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. معالج الهاتف من نوع A15 Bionic يعمل بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي الجوال بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics رباعي الأنوية. الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي، يستخدم في عزل الضجيج أثناء التحدث. يأتي بسماعات ستيريو تعطينا تجربة صوتية ممتازة.

مواصفات كاميرات iPhone 13

سوف نتعرف على أهم مواصفات كاميرات ايفون ١٣ وهى كما يأتي:-