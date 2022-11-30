شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة الذكرى السنوية وهدايا قيمة

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض والتخفيضات على جميع مستلزمات المنزل المتنوعة من السلع الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد، كل هذا وأكثر بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 على إنشاءها في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى فرصة الفوز بالعديد من الهدايا القيمة منها فرصة الفوز ب 13 + 1 سيارة فورد تيريتوري الجديدة كلياً، و 1300 عربة تسوق مجانية كل هذا وأكثر من خلال مهرجان عروض السوبر من لولو ماركت.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية

ويجب العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع لولو بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حتى يوم الثالث من شهر ديسمبر القادم.

كرتونة دجاج مجمد دو بها 10 حبات وزن الحبة 900 جرام بسعر 124.95 ريال سعودي بدلاً من 188 ريال.

عرض ترويجي على عبوتين زيت دوار الشمس من أبو زهرة سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 29.95 ريال.

جبنة فيتا طازجة محلي أسطنبولي / براميلي/ دبل كريم/ دمياطي للكيلو بسعر الكيلو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال.

جبنه رومي قديمة مصرية للكيلو بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

جبن فيتا مصرية بسعر الكيلو 16.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

وعرض خاص على جبنة شيدر معتدلة انجليزية أحمر أو أبيض بسعر الكيلو 41.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال.

عروض الأدوات المزلية المتنوعة

تيفال طقم مقلاة مكون من قطعتين مقاس 26 و 20 سم سهلة التنظيف بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

قدر ضغط من تيفال سعة 6 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

وأقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر ماركت على برستيج طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة مكونة من 9 قطع فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.