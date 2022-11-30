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شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة الذكرى السنوية وهدايا قيمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة الذكرى السنوية وهدايا قيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة الذكرى السنوية وهدايا قيمة - ثقفني

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض والتخفيضات على جميع مستلزمات المنزل المتنوعة من السلع الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد، كل هذا وأكثر بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 على إنشاءها في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى فرصة الفوز بالعديد من الهدايا القيمة منها فرصة الفوز ب 13 + 1 سيارة فورد تيريتوري الجديدة كلياً، و 1300 عربة تسوق مجانية كل هذا وأكثر من خلال مهرجان عروض السوبر من لولو ماركت.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية

ويجب العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع لولو بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حتى يوم الثالث من شهر ديسمبر القادم.

أقوى عروض الذكرى السنوية من لولو هايبر ماركت
أقوى عروض الذكرى السنوية من لولو هايبر ماركت
  • كرتونة دجاج مجمد دو بها 10 حبات وزن الحبة 900 جرام بسعر 124.95 ريال سعودي بدلاً من 188 ريال.
  • عرض ترويجي على عبوتين زيت دوار الشمس من أبو زهرة سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 29.95 ريال.

عروض لولو

  • جبنة فيتا طازجة محلي أسطنبولي / براميلي/ دبل كريم/ دمياطي للكيلو بسعر الكيلو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال.
  • جبنه رومي قديمة مصرية للكيلو بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.
  • جبن فيتا مصرية بسعر الكيلو 16.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.
  • وعرض خاص على جبنة شيدر معتدلة انجليزية أحمر أو أبيض بسعر الكيلو 41.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال.

عروض الأدوات المزلية المتنوعة

عروض لولو للأدوات المنزلية

  • تيفال طقم مقلاة مكون من قطعتين مقاس 26 و 20 سم سهلة التنظيف بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.
  • قدر ضغط من تيفال سعة 6 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.
  • وأقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر ماركت على برستيج طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة مكونة من 9 قطع فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

  • أقوى العروض على ناياسا طقم كسرولة مكون من ثلاث قطع متنوعة فقط بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.
  • زيبرا قدر طهي عميق مقاس 16 سم بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.
  • شيفلاين طاوة ألومنيوم مقاس 24 سم بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.
  • طقم أدوات المائدة من شيفلاين مكون من 16 قطعة بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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