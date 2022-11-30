شوف عروض العثيم السعودية اليوم 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر Al othaim بجميع فروع الماركت

عروض العثيم السعودية اليوم 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر Al othaim بجميع فروع الماركت والأقسام في ماركت العثيم بالمملكة العربية السعودية، حيث لديهم في الفروع مختلف أنواع السلع الغذائية الطازجة والمحفوظة، والتي تشمل: اللحوم الطازجة بأنواعها، وكذلك جميع الخضروات الطازجة والفاكهة، كما لديهم عروض أخرى على أسعار جميع منتجات الألبان والمخللات المختلفة، حيث لديهم أيضاً عروض خاصة على أسعار جميع المخبوزات والحلويات، وكذلك في قسم العطارة، كما لديهم تخفيضات على أسعار السلع المحفوظة بمختلف أنواعها، وإليكم التفاصيل…..

عروض العثيم السعودية وحتى نفاذ الكميات Al othaim

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في مدن المملكة العربية السعودية المختلفة كثير من العروض الخاصة على أسعار: معمول التمر، والمكسرات المشكلة، وكذلك لديهم خصم آخر على سعر فشار الذرة، والبسبوسة الطبيعية بالسمن، كما لديهم تخفيض آخر على سعر كرواسون الزبدة من زود بحشوة الزعتر 5 حبات، وتخفيض آخر على سعر القهوة الهرري العربية، وغيرهم من عروض على أسعار مرتديلا حلواني الدجاج من السادة، وتخفيض آخر على سعر حلاوة الجميل السادة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مخلل الخيار من جود.

عروض خاصة اليوم من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market مجموعة أخرى من العروض على أسعار: عبوات ستربس الدجاج من السنبلة، وكذلك لديهم خصم على سعر عبوات صدور الدجاج الطرية من سيارا Siara، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات الملوخية والبامية المجمدة، وكذلك عبوات الفاصوليا والخضار المشكل من ماركة الوليمة، وكذلك على سعر عصير نادك بالبرتقال، وعرض مميز آخر منهم على سعر زبدة كيري الغير مملحة، وتخفيض مميز آخر على سعر شبيهة جبن المراعي بطعم القشطة.

عروض خاصة اليوم من العثيم ماركت Al othaim Ksa market

خصومات خاصة نقدمها لكم اليوم في فروع العثيم ماركت، ومنها: عرض على سعر لحم الحاشي بالعظم، وعصارة كيينود بالفواكه Keenwood، وكذلك هناك بالماركت خصم على سعر خلاط كيينود مع مطحنتين، ولحم الغنم بالعظم، وخصم آخر على سعر اللحم الرفيدي بالعظم، وخصم آخر على سعر الغلايات الماء بسعة 3 لتر، وغيرهم من عروض خاصة على أسعار لحم العجل الباكستاني بدون عظم، وغيرهم من عروض دجاج التنمية بالكزبرة والليمون المتبل بالكاري حراق والمتبل البيستو، وخصومات أخرى منهم على صدور الدجاج بدون عظم من انتاج، ولحم العجل الباكستاني بالعظم.