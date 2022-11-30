نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اقوي الخصومات والتخفيضات تصل ل 60% اقوي عروض السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية على ملحقات واكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب المختلفة، والعديد من الأجهزة والمعدات الأخرى التي يحتاج إليها الكثيرين، سواء كان للاستخدام الشخصي بالمنزل، أو لأكبر الشركات والمؤسسات التي طالما تحتاج لتلك الأدوات، ويعرض لكم اكسترا أفضل تلك المقتنيات بأقل الأسعار.
عروض اكسترا اليوم
من أقوى منتجات اكسترا السعودية تلك المقتنيات الإلكترونية التي تمنحك استخدام جيد بأسعار مميزة، ومن صور ذلك ما يلي:
- كابل شحن لايتنغ من آبل نوع سي متر واحد لون أبيض بسعر 79 ريال سعودي.
- لوحة مفاتيح مايكروسوفت سيرفس برو لون أسود بسعر 599 ريال سعودي.
- فأرة لاسلكية مدمجة لون أسود من لينوفو 300 بسعر 28 ريال سعودي.
- فأرة بلوتوث لون أسود من مايكروسوفت بسعر 59 ريال سعودي.
- فأرة لاسلكية لون أسود من مايكروسوفت بسعر 289 ريال سعودي.
- ماوس لاسلكي من مايكروسوفت لون أسود بسعر 49 ريال سعودي.
- محول آبل مدخل نوع سي لون أبيض بسعر 289 ريال سعودي.
- يو إس بي تايب سي بي 6 موزع متعدد المنافذ بسعر 99 ريال سعودي.
عروض اكسترا في السعودية
كما يمكنك الاستفادة بكل عروض معارض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية بشكل مميز، والتي من أبرزها ما يلي:
- لاب توب اتش بي بافيليون اكس 360 كور اي 512 جيجا 14 بوصة تاتش لون فضي بسعر 3999 ريال سعودي.
- لاب توب آبل ماك بوك آير إم 2 سعة 256 جيجا 8 جيجا رام مزود بخاصية البصمة 13.6 بوصة لون رمادي بسعر 5029 ريال سعودي.
- لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 كور آي لون فضي 15.6 بوصة 256 جيجا 8 جيجا رام بسعر 1899 ريال سعودي.
- سماعة رأس مزودة ببلوتوث لون أزرق بسعر 349 ريال سعودي.
- لوحة مفاتيح وفأرة وايرلس من مايكروسوفت بسعر 109 ريال سعودي.
- لوحة مفاتيح وفأرة لون أسود لينوفو 510 لاسلكي بسعر 109 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا اقوي الخصومات والتخفيضات تصل ل 60% اقوي عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.