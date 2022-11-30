شوف عروض اكسترا اقوي الخصومات والتخفيضات تصل ل 60% اقوي عروض السعودية

عروض اكسترا السعودية على ملحقات واكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب المختلفة، والعديد من الأجهزة والمعدات الأخرى التي يحتاج إليها الكثيرين، سواء كان للاستخدام الشخصي بالمنزل، أو لأكبر الشركات والمؤسسات التي طالما تحتاج لتلك الأدوات، ويعرض لكم اكسترا أفضل تلك المقتنيات بأقل الأسعار.

عروض اكسترا اليوم

من أقوى منتجات اكسترا السعودية تلك المقتنيات الإلكترونية التي تمنحك استخدام جيد بأسعار مميزة، ومن صور ذلك ما يلي:

كابل شحن لايتنغ من آبل نوع سي متر واحد لون أبيض بسعر 79 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح مايكروسوفت سيرفس برو لون أسود بسعر 599 ريال سعودي.

فأرة لاسلكية مدمجة لون أسود من لينوفو 300 بسعر 28 ريال سعودي.

فأرة بلوتوث لون أسود من مايكروسوفت بسعر 59 ريال سعودي.

فأرة لاسلكية لون أسود من مايكروسوفت بسعر 289 ريال سعودي.

ماوس لاسلكي من مايكروسوفت لون أسود بسعر 49 ريال سعودي.

محول آبل مدخل نوع سي لون أبيض بسعر 289 ريال سعودي.

يو إس بي تايب سي بي 6 موزع متعدد المنافذ بسعر 99 ريال سعودي.

عروض اكسترا في السعودية

كما يمكنك الاستفادة بكل عروض معارض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية بشكل مميز، والتي من أبرزها ما يلي: