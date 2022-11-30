طريقة عمل صوص الرانش.. بتحلي السندوتشات

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رياض - احمد صلاح - يعتبر صوص الرانش أو صلصة الرانش كما يطلق عليها البعض، نوع من أنواع الصلصات التي تحتوي علي اللبن في مكوناتها بشكل أساسي مضاف إليه ثوم أو بصل أو الإثنين، كما يضاف لها الأعشاب المجففة التي تعتبر من احد مكوناتها الهامة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل صوص الرانش حيث أنها تعطي نكهة حامضة فريدة ومميزة للوجبات من السندويتشات وأنواع من السلطات مختلفة كما يمكن أن تقدميها بجانب اللحم او الدجاج المشوي والبطاطس وأنواع البيتزا المختلفة فهي تعتبر من المقبلات اللذيذة والتي لا تأخذ وقت كبير في تحضيرها.

طريقة عمل صوص الرانش

مقادير صوص الرانشتعتمد طريقة صوص الرانش علي مكونات جافة مثل الثوم والبصل وغيرها من الأعشاب المجففة ومن المقادير الآتي

رشه ملح.

ملعقة فلفل أبيض مطحون صغيرة.

1/4 ملعقة بابريكا صغيرة.

ملعقة زعتر مجفف مطحون صغيرة.

نصف ملعقة بودرة ثوم صغيرة.

نصف ملعقة بصل مجفف ومطحون صغيرة.

ملعقة بقدونس مجفف مطحون صغيرة.

ملعقة كزبرة مطحونة صغيرة.

عصير ليمونه واحدة.

2 كوب مايونيز.

كوب لبن “يمكن استخدام المايونيز بدل من اللبن، والكريمة الحامضة هي بديل صحي حيث إنها تحتوي علي دهون قليلة، كما يمكن خلط المايونيز مع اللبن والكريمة”.

طريقة تحضير صوص الرانش بالخطوات