انت الان تتابع خبر طريقة عمل القرنبيط في الفرن فاطمة أبو حاتي.. والمقادير موفرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر القرنبيط من الأطعمة اللذيذة والتي يحبها الكثير من الأشخاص ويحتوي علي فوائد عديدة لجسم الإنسان حيث أنه يحتوي علي كبريت بنسبة عالية وينتمي إلي الكرنب وهو من الأكلات الشتوية التي تمد الجسم بالدفء والطاقة ومع دخول فصل الشتاء يبحث الكثير عن طريقة عمل القرنبيط في الفرن للاستعداد لبرودة الشتاء وتحسين الصحة بشكل عام نقدم لكم الوصفة من مطبخ الشيف فاطمة أبو حاتي بالمقادير والخطوات لإعداده بطريقة صحيحة.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

مقادير القرنبيط في الفرن

2 فص ثوم مفروم.

ثمرة بصل مقطعة شرائح.

نصف كيلو لحم مفروم.

3 أكواب ماء.

ملعقة كمون صغيرة.

2 كوب عصير طماطم.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

زهرة قرنبيط.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن بالخطوات

ضعي الماء في وعاء علي النار حتي يغلي ثم قومي بإضافة القرنبيط للماء للسلق.

بعد أن يتم سلقه يرفع من لماء ويتم تصفيته جيدا من الماء ويترك جانبا.

أحضري صينية بها ثوم وبصل وقليل من الزيت وقلبيهم معا بشكل جيد علي النار حتي يتغير لونهم.

ثم أضيفي إلي الصينية اللحمة المفرومة وقلبيها مع الثوم والبصل حتي يتغير لونها وتبدأ في النضج.

ثم قومي بإضافة القرنبيط لها ثم إضافة الفلفل الأسود والملح وعصير الطماطم وتوضع الصينية في الفرن.

تترك الصينية حتي ينضج القرنبيط واللحم المفروم ويصبح وجهها ذهبي.

يمكن أن تقدم الوصفة بجانب الأرز.وهناك طريقة آخري لتحضير القرنبيط في الفرن بطريقة الشيف فاطمة أبو الحاتي وهي مقادير القرنبيط

3 ملاعق سمنة.

جبنه رومي.

2 عود بصل أخضر مفروم.

ملعقة ملح صغيرة.

كزبرة خضراء.

بقدونس مفروم.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة كمون صغيرة.

نصف كوب ماء فاتر.

4 ملاعق دقيق.

5 بيضات.

ثمرة قرنبيط.

طريقة تحضير القرنبيط في الفرن