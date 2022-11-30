شوف عروض جرير السعودية بمناسبة البلاك فرايداي تصل إلى 70% تسوق الآن

عروض جرير السعودية المختلفة أصبحت الآن متاحة في شتى فروع ومنافذ جرير السعودية وخارج حدود المملكة أيضًا؛ حيث تحرص مكتبات جرير على توفير أفضل المنتجات بأحدث التقنيات بأسعار لا مثيل لها، وهو ما يمنحها شهرة واسعة وانتشار لا مثيل له، وتليكم أقوى تلك العروض الحصرية المقدمة داخل مختلف منافذ أسواق بنده بالسعودية.

عروض جرير السعودية

تقدم معارض جرير العديد من التخفيضات داخل حدود المملكة العربية السعودية وخارجها، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:

طابعة كانون بيكسمه جي 3420 متعددة الاستخدامات لون أسود بسعر 849 ريال سعودي.

ماسح ضوئي لون أبيض اتش بي Deskjet 2721 بسعر 279 ريال سعودي.

طابعة اتش بي أوفيس برو 8023 متعددة الاستخدامات بسعر 779 ريال سعودي.

ماسح ضوئي اتش بي انك ادفانتيج 3790 بسعر 399 ريال سعودي.

طابعة اتش بي انك تانك 415 لاسلكي لون أسود بسعر 759 ريال سعودي.

ماسح ضوئي اتش بي سمارت تانك لاسلكي 795 بسعر 1749 ريال سعودي.

طابعة كانون بيكسمه جي 3415 متعدد المزايا قابل لإعادة التعبئة بسعر 729 ريال سعودي.

تخفيضات جرير السعودية

إلى جانب ذلك هناك المزيد من التخفيضات التي لا حصر لها والتي تقدمها معارض جرير إلى كل عملائها داخل المملكة العربية السعودية، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي: