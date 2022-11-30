نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية بمناسبة البلاك فرايداي تصل إلى 70% تسوق الآن في المقال التالي
عروض جرير السعودية المختلفة أصبحت الآن متاحة في شتى فروع ومنافذ جرير السعودية وخارج حدود المملكة أيضًا؛ حيث تحرص مكتبات جرير على توفير أفضل المنتجات بأحدث التقنيات بأسعار لا مثيل لها، وهو ما يمنحها شهرة واسعة وانتشار لا مثيل له، وتليكم أقوى تلك العروض الحصرية المقدمة داخل مختلف منافذ أسواق بنده بالسعودية.
عروض جرير السعودية
تقدم معارض جرير العديد من التخفيضات داخل حدود المملكة العربية السعودية وخارجها، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:
- طابعة كانون بيكسمه جي 3420 متعددة الاستخدامات لون أسود بسعر 849 ريال سعودي.
- ماسح ضوئي لون أبيض اتش بي Deskjet 2721 بسعر 279 ريال سعودي.
- طابعة اتش بي أوفيس برو 8023 متعددة الاستخدامات بسعر 779 ريال سعودي.
- ماسح ضوئي اتش بي انك ادفانتيج 3790 بسعر 399 ريال سعودي.
- طابعة اتش بي انك تانك 415 لاسلكي لون أسود بسعر 759 ريال سعودي.
- ماسح ضوئي اتش بي سمارت تانك لاسلكي 795 بسعر 1749 ريال سعودي.
- طابعة كانون بيكسمه جي 3415 متعدد المزايا قابل لإعادة التعبئة بسعر 729 ريال سعودي.
تخفيضات جرير السعودية
إلى جانب ذلك هناك المزيد من التخفيضات التي لا حصر لها والتي تقدمها معارض جرير إلى كل عملائها داخل المملكة العربية السعودية، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:
- عبوة حبر سائل اتش بي 652 لون أسود بسعر 78 ريال سعودي.
- عبوة حبر سائل اتش بي 652 ألوان سماوي، أرجواني أصفر بسعر 67 ريال سعودي.
- عبوة حبر أسود سائل اتش بي 123 بسعر 59 ريال سعودي.
- عبوة حبر ليزر أسود اتش بي 85A بسعر 349 ريال سعودي.
- عبوة حبر ليزر لون أسود 126 A اتش بي بسعر 265 ريال سعودي.
- عبوة أشرطة لون أسود أبسون S 015633 بسعر 18 ريال سعودي.
- عبوة حبر سائل لون أسود 1400 اكس ال بي جي آي بسعر 149 ريال سعودي.
- قارورة حبر لون أسود كانون GL 490 بسعر 61 ريال سعودي.
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