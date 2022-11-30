نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم يصل ل 60% علي جميع المنتجات ولفترة محدودة الحق بسرعة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية تضم كافة السلع والمنتجات بأسعار لا مثيل لها، ويمكنك الحصول على أقوى الخصومات من خلال الذهاب إلى أي فرع من فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية، وتتنوع عروض هايبر العثيم بالمملكة العربية السعودية في أقسام فروع الهايبر، وذلك سوف نستعرض معكم أهم الخصومات المطروحة داخل أسواق العثيم في هذه الفترة.
عروض العثيم الاثنين
استمتع مع تخفيضات العثيم السعودية المميزة التي تقدمها شركة العثيم التجارية، والتي تتميز بخصومات تصل إلى 50٪ على مختلف السلع والمنتجات، ومن ضمن أهم التخفيضات داخل هايبر العثيم بالمملكة ما يلي:
- تنزيلات ضخمة داخل هايبر العثيم السعودية على منظف بقع هاربيك للحمام مقدار العبوة يصل إلى 750 مللي بسعر 14.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية في هايبر العثيم بالمملكة على منظف حمام هاربيك منعش مقدار العبوة 750 مللي بسعر 14.95 ريال سعودي.
- تنزيلات كبيرة تقدمها شركة العثيم لعملائها على مطهر ديتول عطر منعش بخاخ مقدار 450 مللي بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض ضخمة تقدمها شركة العثيم لعملائها احصل الآن على مطهر ديتول بعطر البياضات مقدار العبوة 450 مللي بسعر 24.95 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم السعودية
- ملح فينش لغسالات أطباق مقدار 2 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.
- مطهر ديتول مطبخ ضد البكتيريا مقدار 500 مللي بسعر 17.95 ريال سعودي.
- صابون صحون ركس سائل ليمون مقدار واحد لتر بسعر 5.95 ريال سعودي.
- شامبو صانسيلك ضد التساقط مقدار العبوة 400 مللي بسعر 11.95 ريال سعودي.
- شامبو صانسيلك قوة ولمعان مقدار العبوة 400 مللي بسعر 11.95 ريال سعودي.
- قهوة هرري غامق عربي بسعر لا يصدق 44.95 ريال سعودي.
- قهوة هرري عربي فاتح بسعر مناسب 44.95 ريال سعودي.
- عجينة السنبلة سبرنج بيض مقدار العبوة 345 جرام بسعر مذهل 5.95 ريال سعودي.
- منظف ديتول متعدد الأغراض ورد مقدار 3 لتر بسعر لا يقاوم 47.95 ريال سعودي.
- ماكينة برسونا كمفورت تاتش عدد 15*5 بسعر مميز 21.95 ريال سعودي.
- عسل الشفاء طبيعي مقدار 750 جرام بسعر مميز 39.95 ريال سعودي.
- مطهر ديتول عناية شخصية مقدار 250 مللي بسعر لا يصدق 14.50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم خصم يصل ل 60% علي جميع المنتجات ولفترة محدودة الحق بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.