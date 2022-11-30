شوف عروض هايبر بنده اليوم خصومات هائلة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الغذائية فرصة للشراء

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إليكم آخر عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده لا يزال يقدّم العروض و التخفيضات لكل العملاء بحيث لا يحمل المواطن همًا في شراء المستلزمات والاحتياجات التي يحتاج إليها في حياته بشكل يومي، وتقدّم الهايبر تخفيضات على كل المنتجات سواء كانت منتجات غذائية أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكل ما تقدّمه الماركت، وسنقدّم لكم آخر العروض الأسبوعية للهايبر بتخفيضات قد تصل إلى 50%. آخر عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية شاشة تلفزيون تي سي إل الذي يعمل بنظام الأندرويد ومقاس الشاشة 55 بوصة سعر التلفزيون انخفض من 2.199 ريال سعودي ووص إلى 1.699 ريال سعودي.

بينما سعر شاشة تلفزيون دورا بمقاس 65 بوصة انخفض إلى 1.899 ريال سعودي بدلًا من سعر 2.699 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية الكيلو جرام الواحد من لحم مفروم بقري برازيلي وصل إلى سعر 25.95 ريال سعودي بعد أن كان 31.95 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو جرام من مكعبات اللحم البقري البرازيلي وصل إلى 27.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من ستروجانوف البقري وتوب راوند البرازيلي سعره وصل إلى 39.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 49.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 59.95 ريال سعودي.

موزة غنم أسترالي بالعظم وصل سعر الكيلو جرام الواحد منه إلى 48.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 62.95 ريال سعودي.

وسعر الكيلو جرام الواحد من كتف العجل بدون عظم وصل إلى حوالي 52.95 ريال سعودي بدلًا من 69.95 ريال سعودي.

فخذ خروف روماني وصل سعره من 74.95 ريال سعودي إلى حوالي 59.95 ريال سعودي.

كتف خروف روماني سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 59.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 72.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من الخروف الروماني بالعظم وصل سعره إلى 59.95 ريال سعودي إلى سعر 69.95 ريال سعودي.

بسكويت شوكو الساندويتش أولكر داكن سعر العلبة منه وصل إلى 12.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

بسكويت ماكفينس سعر العلبة وصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 14.95 ريال سعودي لوزن 400 جرام. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم خصومات هائلة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الغذائية فرصة للشراء - ثقفني تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات 2022 [قرض للنساء] في السعودية

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