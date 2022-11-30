نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون 13 برو ماكس من أمازون السعودية اشتري بالتقسيط وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أمازون السعودية هاتف ايفون 13 برو ماكس، بسعر مميز ورائع كما توفر أيضًا إمكانية الحصول على الهاتف بالتقسيط وبدون فوائد، وتقدم أمازون مجموعة من العروض والتخفيضات على أنواع الهواتف المختلفة التي من بينها هواتف ابل التي تتميز بتصميمها الرائع والمميز، كما توفر أمازون مجموعة من العروض المميزة والخصومات الرائعة التي تطرحها خلال شهر نوفمبر والتي تستمر حتي نهاية الشهر، ومن أفضل عروضها هي إمكانية تقسيط هاتف i phone 13 pro max، الهاتف المميز والرائع في تصميمه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات الهاتف ونطرح لكم سعره المميز والرائع.

سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس من أمازون السعودية

تقدم أمازون السعودية عرض مميز على هاتف iphone 13 pro max (128 جيجا بايت) بخصم يصل إلي 10 %، ليصل سعر الهاتف إلي 4,699 ريال سعودي بدلاً من سعر البيع الذي يصل إلي 5,199 ريال سعودي، كما يشمل سعر الهاتف القيمة المضافة، كما يتوفر الهاتف بعدة ألوان مختلفة وسعة تخزين مختلفة من بينها ما يلي:ـ

كما توفر أمازون السعودية هاتف ابل ايفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت رصاصي داكن اللون، بسعر 4,999 ريال بدلاً من 5,699 ريال.

كما يوجد أيضاً جوال ايفون 13 برو ماكس فضي اللون بسعر 5,199 ريال سعودي.

يتوفر أيضاً جوال iphone 13 pro max (1 تيرا بايت) رصاصي داكن، بسعر 5,899 ريال سعودي بدلاً من 7,699 ريال.

كما يتوف الهاتف من ابل بسعة تخزين 256 جيجا بايت بلون فضي مع تطبيق فيس تايم بسعر 4,999 بدلاً من 5,699 ريال سعودي.

iphone 13 pro max بالتقسيط من أمازون السعودية

توفر أمازون السعودية إمكانية الحصول على هاتف 13 برو ماكس بالشراء عن طريق الأقساط وذلك كالآتي:ـ

توفر أمازون السعودية الحصول على الهاتف سعة تخزين (128 جيجا بايت) بسعر 4,666 ريال سعودي بالتقسيط وبدون فوائد فائدة 0%. كما توفر إمكانية دفع 391.58 ريال لمدة 12 شهر حسب البنوك المختارة من أمازون السعودية، التي من بينها بنك الرياض وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي و البنك السعودي للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني وساب. كما توفر أمازون أيضاً نظام التقسيط على ثلاثة أشهر أو ستة أو 12 شهر، فطريقة الدفع واختيار نظام الأقساط متاح للعميل بعد إتمام عملية الشراء بناء على عرض البنك الذي يتم التعامل معه.

أهم مميزات هاتف ايفون 13 برو ماكس

يأتي هاتف بصميم رائع ومميز ويمتلك العديد من المميزات التي من بينها ما يلي:ـ

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68. يدعم الهاتف شبكات الاتصال ال 5G. يدعم الهاتف نظام التشغيل IOS 15. يحتوي الهاتف على أقوى معالج ال A15Bionic في الأسواق. شاشة الهاتف كبيرة من نوع Super Retina XDR OLED، فهي تدعم معدل التحديث الأعلى ال 120Hz، وتقدم تجربة جيدة. السماعات الخارجية تأني بصوت ستريو عالي وجيد. يتوفر الهاتف بأكثر من لون من ابل منها الأزرق الفاتح سييرا واللون الفضي واللون الذهبي والرصاصي الداكن كما يتوفر أيضاً باللون الأخضر.

مواصفات هاتف i phone 13 pro max

يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله يختلف عن غيره من الهواتف الأخرى المنافسة له ومن أهم مواصفات الجوال ما يلي:ـ

يحتوي الهاتف على شريحتين اتصال من نوع Nano Sim و eSIM. يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس5G. تصميم الهاتف يتميز بجودة الخامات المستخدمة في التصنيع فهي هاتف يأتي من الزجاج مع إطار من الستانلس ستيل. يدعم الهاتف ميكروفون ‘إضافي لعزل الضوضاء. يحتوي الهاتف على وسائل الحماية والأمان فهو يدعم خاصية face ID، لفتح الجوال عن طريقة الوجه فهي تعمل عن طريق مستشعر باستخدام الكاميرا الأمامية. كما يدعم الهاتف مجموعة من المستشعرات كالتسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب. الجوال مزود بتحديد الموقع الجغرافي الGps، كما يدعم أجهزة الملاحة الأخرى. الشاشة تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش مع دعم أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوي أكبر على شاشة الهاتف. كما يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة ال Ip68 فهو يتحمل الماء حتي عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة.

مواصفات كاميرا هاتف ايفون 13 برو ماكس