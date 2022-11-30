شوف خصم 55% ضمن عروض لولو على الجوالات بأنواعها المختلفة 2022 بجميع فروع Lulu

خصم 55% ضمن عروض لولو على الجوالات بأنواعها المختلفة 2022 بجميع فروع Lulu، وهذا في فاعليات هي الأقوى خلال عروض الجوالات في ديسمبر بكافة فروع مدن المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم معرفة أسعار الجوالات وباقي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بكافة فروع لولو اليوم وحتى نفاذ الكميات أو لمدة أسبوع كامل (الأسبوع الأول من شهر ديسمبر)، وإليكم التفاصيل….

عروض الجوالات ضمن عروض لولو Lulu لهذا الأسبوع

خصومات خاصة بداية من اليوم 30 نوفمبر ولفترة محدودة على أسعار جميع أنواع الجوالات الحديثة، ومنها: عروض على أسعار الشاشات الحديثة بمختلف أحجامها، ومنها: شاشة أيكون الذكية بحجم 65 بوصة عالية الوضوح، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر هاتف لينوفو Lenovo كي بلس من الجيل الرابع بسعة تخزين 64 جيجابايت، وتوفير 300 ريال سعودي، وكذلك لديهم عرض آخر على سعر خلاط أريتي مع مطحنتين بقوة 1300 واط، وتوفير 100 ريال سعودي، وتوفير 1600 ريال سعودي من سعر شاشة فيليبس Philips الذكية عالية الوضوح بحجم 65 ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى جوائز بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي.

عروض لولو السعودية على الجوالات لفترة محدودة

عروض خاصة اليوم بكل فروع لولو هايبر ماركت على أسعار: هواتف نوكيا 11 بلس Nokia بسعة تخزين 64 جيجابايت من الجيل الرابع، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف نوكيا جي 21 بسعة 64 جيجابايت من الجيل الرابع، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار باقي الجوالات الحديثة، ومنها: جوالات سي 21 اس المميز بسعة تخزين خاصة وبتوفير 60 ريال سعودي، كما يوفر الماركت تخفيض آخر على سعر هاتف موتوريلا موتو جي 52 بسعة تخزين 128 جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر منهم على سعر هاتف موتوريلا موتو 82 من الجيل الخامس بسعة تخزينية 128 جيجابايت، وكذلك يوجد خصم خاص على سعر هاتف شاومي ريدمي أي بلس بسعة تخزين 32 جيجا، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف شاومي نوت 11 اس من الجيل الخامس بسعة تخزين 128 جيجابايت.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu Ksa

خصومات خاصة نقدمها لكم بداية من اليوم، وتشمل: خصم على سعر هاتف فيفو واي 16 المميز بسعة 64 جيجابايت، وتخفيضات مميز آخر منهم على باقي هواتف فيفو.