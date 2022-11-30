شوف بالتقسيط اشتري ايفون 12 برو (512GB) من أمازون السعودية بخصم 32%

تقدم أمازون السعودية خصم 32% على جوال ايفون 12 برو بقيمة 2000 ريال سعودي، ويتميز الهاتف بتصوير مذهل في الإضاءة الخافتة مع نظام كاميرا احترافي جديد ونطاق تقريب بصري 4 أضعاف، وتسجيل الفيديو بتقنية دولبي فيجن من النوع السينمائي بالإضافة إلى التحرير وإعادة التشغيل، كما تتميز شريحة الهاتف A14 Bioni بدقة 5 نانو متر، وبفضل وحدات الترانزستور التي ازدادت بنسبة أربعين في المائة، ارتقت السرعات إلى مستوى جديد وعمر أطول للبطارية، أما معالج إشارة الصور الجديد فيتيح لك تسجيل الفيديوهات بتنسيق Dolby Vision، وتمنح تكنولوجيا 5G جهاز ايفون سرعات فائقة للاتصال اللاسلكي، كما تعزز أداءه على الشبكات المزدحمة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، سعر هاتف ايفون 12 برو من أمازون السعودية.

سعر جوال ابل ايفون 12 برو (512GB) – ذهبي اللون

سوف نتعرف فيما يلي على سعر ايفون 12 برو (512GB) من أمازون السعودية وأنظمة التقسيط المتاحة:

سعر الجوال 4199 ريال سعودي بدلاً من 6199 ريال سعودي بنسبة خصم 32%، والتوصيل والإرجاع مجاني، والأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، ويمكنك الشراء بالأقساط بفائدة صفر% ودفع 349.92 ريال لمدة 12 شهر مع بنوك مختارة، أو دفع 699.83 ريال لمدة 6 أشهر، أو دفع 1399.67 ريال سعودي لمدة 3 أشهر.

مواصفات الهاتف

سوف نتعرف على مواصفات الهاتف، وهي كما يلي:

شاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 إنش.

Ceramic Shield، متانة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج، مع إطار من معدن الستانلس ستيل.

شبكة 5G لسرعات تنزيل فائقة وتشغيل عبر الإنترنت عالي الجودة.

يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68 حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ومن نوع eSIM.

السماعات الخارجية تدعم الصوت الاستيريو لتجربة صوتية أفضل.

يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف.

شريحة 14A Bionic.

نظام كاميرات Pro بوضوح 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة، وكاميرا مقربة للمسافات، ونطاق تكبير وتصغير بصري 4X، ونمط الليل، Deep Fusion، وميزة HDR 3 الذكية.

كاميرا True Depth أمامية 12MP بنمط الليل وتسجيل 4K HDR مع Dolby Vision.

رائد في مجاله في مقاومة الماء ضمن تصنيف IP68.

ماسح ضوئي بتكنولوجيا LIDAR لتجارب واقع معزز محسنة، وصور بورتريه بنمط الليل.

يدعم اكسسوارات Mag Safe للتوصيل بسهولة وشحن لا سلكي أسرع.

نظام IOS 14 مع أدوات بتصميم جديد على الشاشة الرئيسية، ومكتبة التطبيقات الجديدة كلياً، وApp Clips.

بطارية بحجم 2815 مللي أمبير تدوم حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو.

تخفيضات من أمازون على جوالات ايفون