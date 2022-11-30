نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الجمعة الصفراء وخصم أكثر من 50% على أسعار الهواتف والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الجمعة الصفراء وخصم أكثر من 50% على أسعار الهواتف والأجهزة، حيث تشمل عروض على خلاط كليك أون 500 وات 4 في 1 بسعر 94.5 ريال بدلا من 189 ريال خصم 50%، قطاعة سنكور باللون الأبيض 500 واط بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، عصارة جيباس باللون الأسود بسعر 219 ريال بدلا من 299 ريال خصم 27%، ترمس ستانلس ستيل مع مقبض خشبي شاها سعة 1.4 لتر بسعر 60 ريال بدلا من 119 ريال خصم 50% ضمن عروض الجمعة الصفراء هايبر بنده.

عروض الجمعة الصفراء هايبر بنده

تشمل عروض الجمعة الصفراء خصومات هايبر بنده على الخلاطات ومنها : خلاط يدوي سنكور باللون الأبيض بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، خلاط يدوي كي اون 300 وات باللون الأبيض بسعر 39 ريال بدلا من 79 ريال خصم 50%، خلاط يدوي سنكور باللون الأسود بسعر 109 ريال بدلا من 149 ريال خصم 27%، خلاط يدوي اريتي باللون الأبيض والفضي 3 في 1 بسعر 109 ريال بدلا من 175 ريال خصم 38%.

عروض الهواتف الذكية بنده السعودية

تشمل خصومات الجمعة الصفراء على الجوالات الذكية عروض هايبر بنده ومنها : يتوفر عرض خاص على هاتف نوكيا سي 30 حجم الشاشة 6.82 بوصة بسعر 489 ريال بدلا من 499 ريال، هاتف شاومي 10 سي حجم الشاشة 6.7 بوصة ضمن عرض خاص سعة 64 جيجابايت بسعر 579 ريال بدلا من 599 ريال، كما يتوفر ضمن عرض خاص سعة 128 جيجابايت بسعر 629 ريال بدلا من 649 ريال.

تصفيات شهر نوفمبر عروض بنده

تشمل خصومات هايبر بنده بمناسبة الجمعة الصفراء على الإلكترونيات سماعة لاسلكية نوكيا بسعر 129 ريال بدلا من 159 ريال خصم 19%، شاحن متنقل باللون الأسود باسيوس 10 آلاف مللي أمبير بسعر 69 ريال بدلا من 119 ريال خصم 42%، تابلت الكاتيل واي فاي مع غطاء سعة 32 جيجابايت بسعر 399 ريال بدلا من 549 ريال خصم 27%، لينوفو تاب ام 10 الجيل الثاني سعة 64 جيجابايت بسعر 749 ريال بدلا من 849 ريال خصم 12%.

عروض بنده للشاشات الذكية

تشمل عروض هايبر بنده خصومات الجمعة الصفراء خصم على الشاشات الذكية ومنها : تلفزيون تي سي إل 32 بوصة ال اي دي اندرويد اتش دي ضمن عرض حصري للأعضاء بسعر 449 ريال بدلا من 899 ريال خصم 50%، تلفزيون اي اكس برو 65 بوصة أندرويد إل اي دي سمارت يدعم 4 كي بسعر 1599 ريال بدلا من 2409 ريال خصم 34%، تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة أندرويد يدعم 4 كي بسعر 1299 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 54%.

تخفيضات panda الجمعة الصفراء

إستكمالاً لمجموعة عروض الجمعة الصفراء على أجهزة المطبخ تتوفر قلاية بدون زيت سنكور سعة 2 كيلو جرام بسعر 199 ريال بدلا من 359 ريال خصم 45%، قدر ضغط ألمنيوم السيف سعة 11 لتر بسعر 130 ريال بدلا من 160 ريال خصم 19%، كما يتوفر سعة 9 لتر بسعر 90 ريال بدلا من 183 ريال خصم 51%، قدر ضغط كهربائي السيف سعة 10 لتر بسعر 350 ريال بدلا من 415 ريال خصم 16% ضمن خصومات هايبر بنده.