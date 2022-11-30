نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو اليوم 29 نوفمبر وحتى بداية ديسمبر بكل الفروع Lulu 28 November في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وفاعليات هامة جداً خلال فترة عروض لولو اليوم 28 نوفمبر وحتى بداية ديسمبر بكل الفروع Lulu 28 November على جميع السلع المحلية والمستوردة اليوم من خلال زيارة الفروع أو عبر الطلب أونلاين ضمن عروض السعودية لفترة محدودة ضمن احتفالية الذكرى السنوية سوبر مهرجان لولو الثالث عشر بكافة فروع مدن المملكة، والذي يشمل عروض عدة على أسعار مختلف السلع، والتي نوضحها لكم تفصيلاً من خلال باقي المقالة، فتابعونا….

عروض لولو اليوم 28 نوفمبر وحتى نفاذ الكميات

توفر محلات لولو اليوم 28 نوفمبر عدة تنزيلات خاصة على أسعار سلع غذائية مختلفة، ومنها: خصم على سعر الصابون السائل بحجم 4 لتر من لولو Lulu، وكذلك يوجد بالماركت تخفيض حصري على سعر لولو الإسفنجة المتنوعة بعبوتها الترويجية، ولولو مناديل رول بريميوم، كما بالفروع عدة خصومات خاصة على أسعار لحم العجل المميز من لولو بوبي، والبطاطس المقلية من لولو، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار النايلون الشفاف من لولو، ومالبار براتا من لولو، وكذلك يوجد لديهم تخفيض خاص على سعر كريمة الشكولاتة من لولو.

عروض لولو هايبر ماركت 30 نوفمبر 2022

يوجد بقسم الحلويات في لولو ماركت بالسعودية خصومات خاصة جداً على أسعار لولو بسكويت الشاي المميز، كما يوجد بالماركت خصم آخر على سعر أرز الجيراكاسالا المميز بحجم 5 كجم من لولو، وتخفيض مميز آخر على سعر زيت جوز الهند من لولو بحجم اللتر الكامل، وزيت دوار الشمس العبوة الإقتصادية بحجم 5 لتر من لولو Lulu.

عروض لولو السعودية خلال أواخر شهر نوفمبر

نستكمل معكم تنزيلات لولو الخاصة على السلع الغذائية، ومنها: عرض على سعر مايونيز السعودية، وعبوات مياه نوفا، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وخصم آخر منهم على سعر مياه ايفال، وفينة دقيق لجميع الأغراض بحجم 10 كجم، وتنزيل مميز آخر على سعر معجون الطماطم من السعودية، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر الحليب طويل الأجل من السعودية، ومكرونة المائدة، وخصم آخر منهم على سعر أرز جيراكاسالا من لولو، وزيت جوز الهند من لولو، كما بالفروع عروض على أسعار زيت دوار الشمس من لولو، وبسكويت الشاي المميز من لولو.

خصومات خاصة اليوم من لولو السعودية Lulu Ksa

توفر محلات لولو اليوم العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: مرقة الدجاج من العلالي، وخليط عجينة البيتزا من العلالي، كما لديهم خصم آخر على سعر كاتشب الطماطم المميز من العلالي، وغيرهم من تخفيضات خاصة على أسعار عبوات صلصة العلالي، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر مربى الهلالي، وصلصة المكرونة، كما لديهم تخفيض آخر على سعر خليط الكيك من الهلالي، وصلصة الطماطم المميزة من الهلالي، وكذلك لديهم خصم على سعر الثوم الأبيض الصيني، والمشروم العماني الأبيض، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الليمون الفتنامي بدون بذر.