نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم يواصل طرح عروضه الجبارة “ما تغلى عليك” بمناسبة مرور 66 عاماً حتى الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة واصلت العثيم في السعودية عروضها الجبارة وذلك بمناسبة مرور 66 عاماً على تواجدها داخل المملكة، وذلك في جميع فروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير احتياجات الأسر هناك بأرخص الأسعار وأجود الأصناف، حيث يتضمن العرض الجديد من العثيم والذي نحن بصدده الآن عدد كبير من المنتجات تمثل كلها في الغالب جميع احتياجات الأسرة هناك.

العثيم يواصل طرح عروضه الجبارة “ما تغلى عليك” حتى الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 تسوق الأن:-

العرض الجديد من أسواق العثيم متاحة في كل فروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، وتتضمن مجلة العروض العديد من الأصناف ذات الجودة العالية والسعر الأرخص على الإطلاق، حيث من الصعب أن تجد الأسرة تلك الأسعار في الخارج، ويمكن التعرف على أخر العروض من خلال تصفح مجلة العروض الآتية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة نجد أنها تتضمن السلع والمنتجات الآتية بالأسعار التالية:-

المنتج أو الصنف السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم شاشة ميكرو ديجيبت أل أي دي 32 بوصة 499 369 شاشة أروال أي دي 40 بوصة 549 799 شاشة توشيبا ال دي سمارت 43 بوصة 1599 1249 شاشة جيباس ال أي دي سمارت 55 بوصة 1699 1269 شاشة سوبر جنرال ال أي دي 32 بوصة 699 469 شاشة شارب ال أي دي سمارت 50 بوصة 1999 1499 شاشة سوبر جنرال ال أي دي 55 بوصة 1699 1249 شاشة ارو ال أي دي 32 بوصة 499 299 شاشة ارو ال أي دي 43 بوصة 899 629 شاشة اور ال أي دي سمارت 50 بوصة 1399 999 شاشة اور ال أي دي سمارت 65 بوصة 2099 1549 شاشة امبيكس ال أي دي سمارت 1749 1199 شاشة امبيكس ال أي دي سمارت 32 بوصة 599 429 شاشة امبيكس ال أي دي 32 بوصة 499 309 شاشة اونيكس ال أي دي سمارت 40 بوصة 799 549 شاشة اونيكس ال أي دي سمارت 50 بوصة 1299 869

وتقدم العثيم للمشترين جوائز تقدر قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي، أي أن الكل سوف يربح تلك الجوائز، وبالإضافة إلى العروض القوية على الشاشات كما أوضحنا من خلال الجدول السابق، فهناك عروض قوية أخرى على المواد الغذائية من منتجات الألبان، واللحوم بمختلف أنواعها، والدواجن، وسلع البقالة من سكر وسمن وبقوليات ومكرونة وأرز، كما تتضمن عروض العثيم أيضا المنظفات واحتياجات الأسرة وبصفة خاصة المرأة من منتجات العناية بالبشرة والشعر والملابس وغيرها من الاحتياجات الأخرى للمرأة هناك.