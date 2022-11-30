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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم يواصل طرح عروضه الجبارة “ما تغلى عليك” بمناسبة مرور 66 عاماً حتى الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة واصلت العثيم في السعودية عروضها الجبارة وذلك بمناسبة مرور 66 عاماً على تواجدها داخل المملكة، وذلك في جميع فروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير احتياجات الأسر هناك بأرخص الأسعار وأجود الأصناف، حيث يتضمن العرض الجديد من العثيم والذي نحن بصدده الآن عدد كبير من المنتجات تمثل كلها في الغالب جميع احتياجات الأسرة هناك.
العثيم يواصل طرح عروضه الجبارة “ما تغلى عليك” حتى الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 تسوق الأن:-
العرض الجديد من أسواق العثيم متاحة في كل فروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، وتتضمن مجلة العروض العديد من الأصناف ذات الجودة العالية والسعر الأرخص على الإطلاق، حيث من الصعب أن تجد الأسرة تلك الأسعار في الخارج، ويمكن التعرف على أخر العروض من خلال تصفح مجلة العروض الآتية:-
وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة نجد أنها تتضمن السلع والمنتجات الآتية بالأسعار التالية:-
|المنتج أو الصنف
|السعر قبل الخصم
|السعر بعد الخصم
|شاشة ميكرو ديجيبت أل أي دي 32 بوصة
|499
|369
|شاشة أروال أي دي 40 بوصة
|549
|799
|شاشة توشيبا ال دي سمارت 43 بوصة
|1599
|1249
|شاشة جيباس ال أي دي سمارت 55 بوصة
|1699
|1269
|شاشة سوبر جنرال ال أي دي 32 بوصة
|699
|469
|شاشة شارب ال أي دي سمارت 50 بوصة
|1999
|1499
|شاشة سوبر جنرال ال أي دي 55 بوصة
|1699
|1249
|شاشة ارو ال أي دي 32 بوصة
|499
|299
|شاشة ارو ال أي دي 43 بوصة
|899
|629
|شاشة اور ال أي دي سمارت 50 بوصة
|1399
|999
|شاشة اور ال أي دي سمارت 65 بوصة
|2099
|1549
|شاشة امبيكس ال أي دي سمارت
|1749
|1199
|شاشة امبيكس ال أي دي سمارت 32 بوصة
|599
|429
|شاشة امبيكس ال أي دي 32 بوصة
|499
|309
|شاشة اونيكس ال أي دي سمارت 40 بوصة
|799
|549
|شاشة اونيكس ال أي دي سمارت 50 بوصة
|1299
|869
وتقدم العثيم للمشترين جوائز تقدر قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي، أي أن الكل سوف يربح تلك الجوائز، وبالإضافة إلى العروض القوية على الشاشات كما أوضحنا من خلال الجدول السابق، فهناك عروض قوية أخرى على المواد الغذائية من منتجات الألبان، واللحوم بمختلف أنواعها، والدواجن، وسلع البقالة من سكر وسمن وبقوليات ومكرونة وأرز، كما تتضمن عروض العثيم أيضا المنظفات واحتياجات الأسرة وبصفة خاصة المرأة من منتجات العناية بالبشرة والشعر والملابس وغيرها من الاحتياجات الأخرى للمرأة هناك.
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