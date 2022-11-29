شوف عروض الجمعة الصفراء من متجر noon بخصومات خيالية تصل إلى 80%

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إيزفيز كاميرا مراقبة منزلية كاميرا على شكل قبة ذكية C6N بدقة 2 ميجابكسل 1080P مزودة بخاصية الواي فاي، لون أبيض، يتوافر بميزة عدسات الرؤية الليلية، طول المنتج 8.82 سم، وزن المنتج، 218 جرام،عرض/عمق المنتج 8.82 سم، أستخدمتها متعدده مثل يمكنكم تفقد أطفالكم حين يخلدون إلى النوم بينما تشاهد الأفلام أو تلعب على الهاتف، يسمح لك وضع الصور المتداخلة بمراقبة طفلك والقيام بمهام متعددة في آن واحد. مصممه برأس محرك مزدوج يتيح للكاميرا الدوران والتقاط رؤية أفقية كاملة بزاوية 360 درجة ورؤية رأسية بزاوية 96 درجة. تصميم الكاميرا المضاد للصدمات والمحرك الهادئ يسمحان بالدوران ليبقى سلسا وصامتا، تتيح لكم تقنية ترو كولور الجديدة كليا ذات الإضاءة المنخفضة رؤية لوحة ألوان كاملة حتى في الساعات المتأخرة من اليوم، دون العودة إلى الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء التي يمكن أن توفر صورة سوداء وبيضاء فقط، كما يمكنك الأطمئنان على عائلتكم في المنزل من أي مكان، كما يمكنك التقدم بسرعة عبر الفيديو المسجل بسرعة 2x/4x/16x.، سعر الكاميرا 89.00 ريالا بدلا من 199.00 ريالا بخصم 55% بقيمة 110.00 ريالا.

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