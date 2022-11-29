شوف عروض لولو هايبر ماركت على التجهيزات المنزلية والسلع المختلفة وفرصة هائلة للربح

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عروض لولو هايبر ماركت يعرض العديد من أدوات المنزل المختلفة وأدوات المائدة بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية، ولوازم الجلسات الخارجية والشوي، تستطيع الحصول على كافة احتياجاتك من أطقم العشاء والأكواب الزجاجية وترامس الشاي، كما تجد أيضاً في مجلة عروض لولو على الخيم والمظلات الخارجية والطاولات البلاستيكية، بالإضافة إلى مئات المنتجات الأخرى التي يمكنك شراؤها بأسعار تنافسية، كما تتوفر فرص رائعة للربح بدخول السحب على عربات التسوق وسيارات فورد تيراتوري ضمن سوبر مهرجان. عروض لولو هايبر ماركت اشتري شواية ريلاكس الفورية مقابل 28 ريال فقط بدلاً من 39 ريال ووفر مبلغ 11 ريال سعودي.

احصل على كولمان حافظة ثلج 14 لتر المعروض مقابل 799 ريال بدلاً من 949 ريال، ليكون مبلغ التوفير مائة وخمسين ريال سعودي.

ضمن عروض لولو هذا الأسبوع يمكنك شراء سجادة الشاطيء ريلاكس مقاس 86 × 180 سم بسعر 22 ريال بدلاً من 34 ريال.

خرطوم الحديقة جرين ساند 15 متر سعر الواحد 29 ريال بدلاً من 35 ريال. هايبر لولو احصل على شرشف أوستير للسرير مقاس 250 × 270 سم قطن + 2 غطاء وسادة مقابل 59 ريال فقط بدلاً من 89 ريال، ووفر مبلغ 30 ريال.

هوم ويل مرتبة 9 × 190× 90سم سعر الحبة 95 ريال بدلاً من 149 ريال، فقيمة الخصم 54 ريال.

وفر مع لولو ماركت واشتري طقم غطاء وسادة توم سميث مجموعة 4 قطع، سعر الطقم 20 ريال بدلاً من 26 ريال.

إي- لينك لحاف 230 × 200 سم بسعر 55 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي، قيمة التخفيض 34 ريال. لولو ماركت وفر 69 ريال عند قيامك بشراء مقلاة تيفال للصلصة 18 سم، ثمنها قبل الخصم 89 ريال بدلاً من السعر الأصلي 158 ريال.

سعر طقم سكاكين شيفلاين بقاعدة خشبية مجموعة 9 قطع قبل الخصم 39 ريال بدلاً من 59 ريال. قيمة الخصم 20 ريال.

ناياسا طقم كسرولة بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال.

قدر طهي زيبرا مقاس 16 سم سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 29 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على التجهيزات المنزلية والسلع المختلفة وفرصة هائلة للربح - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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