نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تصفيات نهاية شهر نوفمبر اكسترا الكبرى خصم حتى 65% على الدفايات والجوالات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفيات نهاية شهر نوفمبر اكسترا الكبرى خصم حتى 65% على الدفايات والجوالات الذكية، حيث يتضمن العرض الدفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية يتوفر ضمن عرض خاص إتش بي بافليون كور اي 7 سعة 512 جيجا 16 جيجا بحجم 14 بوصة بلون ذهبي بسعر 4499 ريال، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 215 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 1 هدية مجانية بقيمة 339 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى تصفيات نهاية شهر نوفمبر.

تصفيات نهاية شهر نوفمبر اكسترا الكبرى

يتوفر هواوي ميت بوك إكس برو كور اي 7 سعة 1 تيرا بحجم 14.2 بوصة لمس بلون رمادي بسعر 6399 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 14%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 306 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 339 ريال، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر نوفمبر على اإلكترونيات آبل ماك بوك أير إم 2 سعة 512 جيجا 8 جيجا بحجم 13.6 بوصة بصمة ضوء النجوم بسعر 6299 ريال بدلاً من 7099 ريال خصم 11%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 301 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 339 ريال.

عروض الدفايات الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كومتيل دفاية كهربائية آمنة بقوة 2200 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%، ضمن خصومات الدفايات الكهربائية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 9 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تصفيات نهاية شهر نوفمبر كيون دفاية كهربائية بقوة 2000 وات بسعر 189 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 13%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 10 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الجوالات الكهربائية اكسترا السعودية

يتوفر هواوي بي 50 بوكيت يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 512 جيجا باللون الذهبي بسعر 3659 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 44%، ضمن عروض الجوالات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 175 ريال لمدة 36 شهراً وهدايا مجانية بقيمة 59 ريال، يتوفر ضمن تصفيات اكسترا الكبرى سامسونج جالكسي إيه 53 يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي سعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 1425 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 11%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 69 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 99 ريال.

تصفيات نهاية شهر نوفمبر على السماعات الذكية

يتوفر عرض خاص على آبل ساعة الجيل الثامن 45 مل جي بي إس خاصية الإتصال لون فضي و سوار أبيض بسعر 2329 ريال، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 112 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر نوفمبر على السماعات الذكية سامسونج جالكسي ووتش 5 برو ساعة ذكية 45 مللي باللون الأسود بسعر 1729 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 4%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 83 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 86 بوصة بدقة وضوح فائقة 120 هرتز بسعر 13999 ريال بدلاً من 34999 ريال خصم 60%، ضمن عروض الشاشات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 669 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت ألعاب 55 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 6999 ريال بدلاً من 19999 ريال خصم 65%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 335 ريال لمدة 36 شهراً ضمن تصفيات شهر نوفمبر اكسترا الكبرى.