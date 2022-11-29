شوف أقوى عروض لولو وفرص ربح سيارات وعربات تسوق

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تجد آلاف الأصناف من السلع المحلية والمستوردة من المواد الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار ضمن عروض لولو هايبر ماركت، بالإضافة إلى مسابقات الهايبر الرائعة التي يمكنك من خلالها دخول السحب والفوز بعربات التسوق أو سيارة فورد تيريتوري الجديدة كلياً، يعرض الهايبر أنواع عديدة من الأرز والزيوت والطحين، والشوفان والحليب بالإضافة إلى منتجات التونة والعصائر وكذلك أنواع مختلفة من الخضر المجمدة والبانكيك والدواجن الجاهزة للتحضير. عروض لولو هايبر ماركت اشتري زيت طبخ مخلوط تالين سعة لتر ونصف بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال بخصم نقدي خمس ريالات.

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عرض على الأولي طحين المعجنات لجميع المخبوزات/ طحين بر 1 كيلو × 4حبات بسعر ممتاز فقط 9.95 ريال بدلاً من 15.80 ريال، بتخفيض 5.85 ريال سعودي.

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شان توابل متنوعة 50 جرام- 100 جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

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