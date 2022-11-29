نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية الجوالات والإلكترونيات بتخفيضات وجوائز من lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض لولو ماركت السعودية على أسعار الجوالات والإلكترونيات بتخفيضات كبرى وخصومات حصرية طوال فترة العروض، واستمتع بفرصة الفوز بعربة تسوق مجانية وجوائز تصل قيمتها حتى 1.5 مليون ريال في العروض الأسبوعية من لولو هايبر ماركت، هذه العروض تسري في الفترة ما بين 27 نوفمبر احالي وحتى 10 ديسمبر المقبل، وأيضًا تسري العروض بجميع فروع هايبر لولو المنتشرة بأنحاء المملكة، نستهدف في الخصومات اليوم أقوى عروض الجوالات من أحدث الإصدارات ومختلف المواصفات والإمكانيات التقنية عالية الجودة، وبالأخص فئة الجوالات المصنفة ضمن الفئة الإقتصادية والفئة السعرية المتوسطة.

عروض لولو ماركت السعودية الجوالات والإلكترونيات

تشمل العروض على بعض إصدارات أجهزة آبل آيفون المتنوعة وساعات آبل الذكية وغيرها من الإلكترونيات، حيث تتضمن العروض أسعار اكسسوارات الجوال بخصومات وتخفيضات مميزة وحصرية، وذلك ضمن نشرة العروض الأسبوعية من لولو ماركت السعودية، إذ يوفر للعملاء باقة متنوعة من الهواتف الذكية التابعة لشركة سامسونج، هواوي، أوبو، فيفو، شاومي، وغيرها من أحدث إصدارات الجوالات بماركاتها العالمية والعلامات التجارية الحديثة في مجال صناعة التكنولوجيا الذكية، وإليكم تفاصلي الأسعار في التالي.

لولو هايبر ماركت السعودية

إذا كنت تبحث عن أفضل فرصة توفيرية لشراء جوالك المفضل فإليك أفضل الأسعار مقدمة خصيصًا لكل عملاء لولو ماركت السعودية، والتي تستهدف الجوالات من الفئة السعرية الإقتصادية والمتوسطة والفئة الأعلى سعرًا، ولا تقتصر العروض على أسعار الجوالات فقط، بينما تتضمن أيضًا عروض اكسسوارات الجوالات من السماعات البلوتوث اللاسلكية، وغيرها من بنوك الطاقة بمواصفاتها المتغيرة، وكذلك الساعات الذكية والأقراص الصلبة المتنقلة، والتي يسهل عملها واستخدامها لما توفره من مساحة تخزينية كبيرة تصلح لعدة أغراض وتخدم بأكثر من وظيفة.

عروض الجوالات والإلكترونيات

هواوي نوفا واي 61 بمساحة تخزينية 64 جيجابايت بسعر 539 بدلًا من 579 ريال.

جوال هواوي نوفا 9 إس إي 128 جيجابايت بسعر 779 بدلًا من 1199 ريال.

سامسونج جالاكسي زد فولد 4 بمساحة تخزينية 256 جيجابايت بسعر 6599 بدلًا من 6799 ريال.

سامسونج جالاكسي زد فيليب 4 الجيل الخامس 256 جيجابايت بسعر 3599 بدلًا من 3999 ريال.

ابل ايفون 14 بلس 128 جيجابايت بسعر 3749 بدلًا من 3999 ريال.

سماعات اذن لاسلكية ابل إير بودز 2 بسعر 449 بدلًا من 699 ريال.

ابل ايفون 14 بسعر 3549 بدلًا من 3799 ريال.

جمعنا لكم أفضل العروض والتخفيضات من lulu hypermarket السعودية، وعرضنا لكم مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية وبعض الإلكترونيات المصنفة ضمن اكسسوارات الجوال، وذلك مقابل أسعار خاصة وحصرية في العروض الأسبوعية بالسعودية، ونتابع معكم كل الجديد في العروض والخصومات بمختلف متاجر السعودية، فتابعونا عبر موقعنا هذا لمعرفة المزيد.