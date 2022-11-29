شوف خصومات جبارة من saco تصل إلى 38 ٪ على منتجات تدفئه خارجية

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خصومات جبارة من saco تصل إلى 38 ٪ على الدافئ، بعض الأشخاص يفضل فصل الشتاء ولكن البرد القارس يفسد فرحتهم بالخروج والتنزه خارج المنزل، فالاغلب منهم يفصل الذهاب الى مولات تجاريه أو كافيهات تتمتع بالتدفئه والبعض الآخر يفضل المكوث بالمنزل أمام المدفئه ويتناول مشروبه الساخن المفضل، متجر saco يقدم لكم المزيد من أرقى التشكيلات الرائعة حيث يترك لكم حق الأختيار من بين العديد من العروض، أستمتعوا بعروض الموسم قبل نفاذها من المتجر. خصومات جبارة من saco تصل إلى 38 ٪ على المدافئ مدفأة فناء شديدة الحرارة بعجلات، لون فضي وأسود فولاذي المقاوم للصدأ ، الوحدة حرارية بريطانية 36000، مساحة التغطية 36 متر مربع، الحد الأقصى لوقت الحرق 12ساعة، مصنع من مادة ستانلس ستيل عالي الجودة لتوفير القوة والمتانة، تصميم جميل بلمسة نهائية راقية لتبدو أكثر جاذبية من الناحية الجمالية، سعر المدفأة 1999.00 ريالا بدلا من 2299.00 ريالا أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 666.33 ريالا بدون فوائد.

مدفأة غاز للفناء بعجلات من ليفينغ اكسنتس، لون فضي، مساحة التغطية 10متر مربع، مصنع من مادة ستانلس ستيل، القوة الكهربائية 13 كيلو واط،

نوع التركيب ثابتة على الأرض، بسعر 1399.00 ريالا بدلا من 1799.00 ريالا أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 466.33 ريالا بدون فوائد.

نوع التركيب ثابتة على الأرض، بسعر 1399.00 ريالا بدلا من 1799.00 ريالا أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 466.33 ريالا بدون فوائد. طاولة حفرة نار مستديرة من ليفينغ اكسنتس، متعددة الالوان، مقاس 44 سم، مواد الهيكل مصنوعة من الفولاذ والبلاط، شكل الطاولة مستديرة، يحتاج تجميع للتركيب، يستخدم لحرق الحطب أو الخشب، إطار من الألومنيوم المقاوم للصدأ لضمان قوة التحمل، باب سهل الفتح يسمح بتركيب خزان غاز البروبان بشكل ملائم، تحتوي على غطاء واقي للطقس مصنوع من البوليستر، سعر المدفئه 999.00 ريالا بدلا من 1399.00 ريالا أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 333.00 ريالا بدون فوائد. عروض مميزة من متجر saco موقد كهربائي بتصميم الحجر بقوة 900/1800 واط، مساحة التغطية 20 متر مربع، مادة الصنع أكسيد المغنسيوم + معدن، اللون أسود وبني، تصميم صغير سهل الحمل، مدفأة قائمة بذاتها للتخلص من متاعب التثبيت، اثنان من إعدادات للحرارة بخاصية اللهب والتدفئة للأداء العالي، جهاز قطع حراري آمن يحمي من ارتفاع درجة الحرارة والحوادث، التحكم يدوي، بسعر 1999.00 ريالا بدلا من 2199.00 ريالا أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 666.33 ريالا بدون فوائد. عمر شويل - جدة خصومات جبارة من saco تصل إلى 38 ٪ على منتجات تدفئه خارجية - ثقفني تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات 2022 [قرض للنساء] في السعودية

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