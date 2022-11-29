نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية خصومات ليس لها مثيل فى أسبوع التخفيضات اغتنم الفرصة وتسويق الآن في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، بمناسبة الجمعة البيضاء متألقة بشكل كبير، ولعل هذا يأتي من خلال رغبة شركة العثيم في تقديم العديد من التخفيضات التي يستطيع من خلالها المواطنين بالمملكة العربية السعودية شراء كل ما يحتاجون من مستلزمات المنزل بأسعار مميزة، وتشمل تلك العروض كلا من المواد الغذائية بمختلف أنواعها والأجهزة الحديثة التي يحتاجها كل منزل، ومن خلال موقعنا نعرض تقرير مفصل عن أهم الخصومات الحصرية المتوفرة داخل أسواق عبد العثيم.
عروض العثيم السعودية
تحرص شركة عبدالله العثيم على تقديم تشكيلة ضخمة تلبي كافة احتياجات العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وهذه العروض مميزة بشكل كبير؛ حيث يستطيع العميل من خلالها توفير أهم التخفيضات والخصومات الكبيرة، وذلك رغبةً من الشركة على تقديم أهم التخفيضات والخصومات على السلع التي يتزايد عليها الطلب، وخاصةً تتوفر هذه الفترة أقوى الخصومات على الأجهزة الكهربائية بتخفيضات تصل إلى 50٪ وأكثر على أغلب السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق السعودية، وذلك مقارنة بالعديد من المتاجر والأسواق المركزية.
تخفيضات مجلة العثيم السعودية
خصومات أسواق عبد الله العثيم لا تفوت الآن أقوى الأجهزة الكهربائية المنزلية والهواتف الحديثة، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:
- اشتري الآن من أسواق العثيم بالسعودية شاشة تلفزيون من ماركة أونيكس إل أي دي بحجم شاشة 32 بوصة بسعر لا يصدق 309 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- تنزيلات وعروض الجمعة البيضاء في أسواق عبدالله العثيم لا تقاوم اشتري الآن شاشة تلفزيون من نوع جيباس إل أي دي بحجم شاشة يصل إلى 32 بوصة بسعر لا يقاوم 389 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال سعودي.
- عروض حصرية تقدمها شركة العثيم على شاشة تلفزيون من ماركة سهم إل أي دي سمارت بحجم شاشة يصل إلى 55 بوصة 4 كي بسعر مذهل 1139 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي.لا
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