شوف عروض لولو بأقوى عروض الافتتاح 2022 لمدة أسبوع في السعودية

استعدوا لأقوى تخفيضات السلع الغذائية في عروض الافتتاح 2022 من ضمن عروض لولو ماركت الأسبوعية، مع أسبوع من التخفيضات بداية من 30 نوفمبر 2022 وحتى 6 ديسمبر، ومن ضمن العروض منتجات ومعجنات طازجة، أغذية أساسية وخضراوات ولحوم، كما يوجد عرض مميز أيضًا عند شراء الأزياء، الأحذية، الحقائب، وحتى اكسسوارات الأطفال، فإذا كانت المشتريات بقيمة 200 ريال تحصل على كوبون بقيمة 100 ريال، ونتعرف على تفاصيل العروض الأسبوعية في النقاط القادمة.

عروض لولو بأقوى عروض الافتتاح 2022

تسوق الأن من لولو هايبر ماركت ووفر أكثر عند الشراء من عروض الافتتاح السارية في جدة، فالصفحة الرئيسية لمجلة التخفيضات شاملة للسلع الغذائية الأساسية سواء كانت أرز، زيوت، دجاج، خضروات، مع عبوات ترويجية للمنتجات، أي أن المنتجات بكمية أكبر مع خصم إضافي على السعر، هذا إلى جانب مهرجان سوبر للإلكترونيات والجوالات الساري في فروع لولو بالمملكة، ونتعرف على أسعار رائعة للأغذية فيما يلي.

10 كجم سكر ناعم، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

2 عبوة زيت دوار الشمس 2.7 لتر، بسعر 27.50 ريال سعودي بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

كيلو طماطم بسعر 2.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت 2022

بادر بشراء العروض والتمتع بالخصومات قبل انتهاء العروض في يوم 6 ديسمبر 2022 أو قبل نفاذ كمية المنتجات، فتبدأ أسعار اللحوم من 21 ريال للكيلو، وتتنوع بين لحم الضأن واللحم البقري، والأسماك بداية من 3.45 ريال، وننتقل إلى الفواكه ذات الفوائد المتعددة مثل البرتقال، وتتضاعف أهميته مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء، حيث يمد الجسم بفيتامين سي مما يقوي مناعة الجسم ضد نزلات البرد التي تكثر في فصل الشتاء.

لحم جاموس مقطع، سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

كيلو من سمك الماكريل الصغير، بسعر 3.45 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال بسعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

تخفيضات لولو الأسبوعية في السعودية

تسوق الأجبان وأغذية الفطور من بين خيارات عديدة للأجبان وحتى المقبلات التي يمكن تناولها في الفطور وأيضًا في كافة الوجبات، ثم ننتقل إلى سناكس صحي وهو المكسرات فتحصل على الكيلو بنصف سعره فقط، كما توجد الحلويات والكيكات الطازجة، كما توجد وجبات جاهزة من الأكلات المحببة لدى لجميع سواء كانت بروست دجاج، فتتتوافر وجبة مكونة من 9 قطع بروستد دجاج، 2 قطعة ستربس، 8 حبات من الخبز، عبوة مشروب غازي 500 مل، بسعر رائع، وأكلات محببة لدى الجميع مثل الكبسة وبرياني الدجاج، المقلوبة.