نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البلاك فرايدي 2022 ساكو بأسعار تبدأ من 39 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نأتي لكم مع نشرة عروض البلاك فرايدي 2022 من متجر ساكو السعودية، وبها المنتجات والأجهزة الكهربائية بأسعار تبدأ من 39 ريال، ولا يقتصر الأمر على لوازم المطبخ والمنزل بل يتوافر أيضًا قطع من الأثاث الأنيق الذي يجمع بين الراحة والمظهر الفخم، كما يتيح لكم ساكو الاختيار من بين منتجات عديدة؛ نظرًا إلى التنوع الكبير في الماركات والأنواع للمنتج الواحد، لذا تصفح نشرة عروض البلاك فرايدي 2022 في السعودية وتسوق بسعر أوفر.

عروض البلاك فرايدي 2022 ساكو

تمتع بالتسوق مع أفضل الأسعار لمدة 8 أيام بمناسبة عروض البلاك فرايدي 2022 المتوافرة في متاجر السعودية، ومنها متجر ساكو المتضمن لكافة أشكال الأجهزة الكهربائية، لذا يمكنك تجهيز المنزل من كافة أجهزته الضرورية والأساسية سواء كانت أجهزة للمطبخ أو مكانس كهربائية مع أسعار تبدأ من 39 ريال، وهيا بنا نتصفح العروض.

آلة صنع الوافل بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 65.75 ريال سعودي.

غلاية ماء هوميكس 1.7 لتر، 2200 واط، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 109.75 ريال سعودي.

مضرب بيض من فيليبس بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 149.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية 1900 واط، بسعر 389 ريال سعودي بدلًا من 559 ريال سعودي.

تخفيضات البلاك فرايدي 2022

بدأت تخفيضات البلاك فرايدي 2022 في ساكو السعودية من يوم 23 نوفمبر لتستمر حتى نهاية الشهر، وتتضمن الصفحة الرئيسية مجموعة من المنتجات تجمع بين الاجهزة الكهربائية والرياضية، وأيضًا الألعاب الترفيهية والدراجات، ويمكنك الاستفادة من خدمة التقسيط على عدد من الأقساط يتراوح من 6 حتى 12 قسط على منتجات وأجهزة محددة.

قلاية هوائية فيليبس مع هيكل بلاستيكي للاستخدام طويل الأمد، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 429.75 ريال سعودي.

مكيف هواء دافئ كهربائي بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 279.75 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي 5 في 1، مناسب للاستخدام المنزلي، مع ضمان لمدة عامين، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

تخفيضات البلاك فرايداي للأجهزة الكهربائية

فقط وحصريًا في عروض البلاك فرايدي في متجر ساكو، يمكن شراء قلاية هوائية تعمل بقوة 2200 واط، وتحصل على خلاط كهربائي معها، مع خصم إضافي ليكون إجمالي السعر في النهاية هو 949 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي، كما توجد شواية كهربائية 2000 واط، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 339.75 ريال سعودي، وأيضًا قلاية عميقة 1960 واط بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 259.75 ريال سعودي.

ساكو عروض البلاك فرايدي أثاث

تخيل أنك تحصل على كرسي الاسترخاء مع مزاياه المختلفة والراحة التامة التي يوفرها للجسم، خلال فترة التخفيضات 2022، فيوفر لك شراؤه خلال الفترة الحالية 400 ريال من إجمالي ثمنه، بالإضافة إلى الأثاث الخارجي ويوجد تنوع كبير في الأشكال مع أطقم جلوس تكفي لكافة أفراد العائلة، لذا اشتري الأن أثاث الحدائق العروض واستفيد بالخصم المتاح.

كرسي استرخاء دوار من ساكو بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

طقم بوفيه بسعر 879 ريال سعودي بدلًا من 1649 ريال سعودي.

بعد أن قدمنا عروض البلاك فرايدي 2022 المتوافرة الأن في فروع ساكو بالمملكة، تابعونا لتكونوا على علم بكافة تخفيضات البلاك فرايدي في مختلف المتاجر، وعلى المنتجات الأكثر مبيعًا والمفضلة لدى الجميع.