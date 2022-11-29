شوف أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات هبوط أسعار مع خصم 20% من بطاقات ساب

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عمر شويل - جدة أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات علي العديد من الماركات المعروفة من الجوالات بمناسبة استمرار عروض . الجمعة البيضاء من مكتبة جرير كما تأتي عروض جرير علي هواتف ذكية مختارة كما تعودت جرير . أن يتم عمل تخفيضات بشكل قوي في كل فترة زمنية محددة سواء أسبوعية أو شهرية . ولا تقتصر التخفيضات علي عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية فقط ولكن . تشمل التخفيضات العديد من الأقسام الأخري سواء أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر أو غير ذلك . وسنتعرف علي عروض جرير للجوالات اليوم لفئات هواتف ذكية مختلفة . وعرض الأسعار بعض التخفيض القوي علي الهواتف عبر سطور مقال “موقع ثقفني” اليوم .

أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات

تأتي أفضل عروض مكتبة جرير للجوالات هذا الأسبوع علي هواتف أيفون والتي تم تخفيض أسعارها بشكل رائع . لفئات مختلفة من إصدارات هواتف أيفون من جرير وهي كالآتي :

عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية لهواتف أيفون 12 لون أسود ، أخضر ، أبيض ، بايونيك . كما تحددت عروض جرير علي الفئات السابقة سعة تخزين 128GB شبكة 5G . عروض جرير أيفون 12 بسعر 2799 ريال بدلاً من السعر السابق 3299 . تأتي أفضل عروض مكتبة جرير للجوالات أيفون علي جهاز أيفون 13 برو جرافيتي 5G بسعر 6399 بدل 6799 ريال . كذلك تتوفر عروض جرير للجوالات اليوم علي أيفون 13 بسعر السابق بألوان فضي ، أزرق ، أخضر .

أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات أيفون 13 برو ماكس

عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية علي أجهزة أيفون 13 برو ماكس بألوان مختلفة كالآتي :-

عروض مكتبة جرير علي أيفون 13 برو ماكس بألوان أزرق ، فضي ، ذهبي .

علي أيفون 13 برو ماكس بألوان أزرق ، فضي ، ذهبي . كما تم تخفيض سعر أيفون 13 برو ماكس إلي 6999 ريال بدلاً من 7299 بألوانه المذكورة .

أما عن أفضل عروض مكتبة جرير للجوالات علي أيفون SA سعة 128GB إصدار 3 بسعر 1999 ريال بدل 2299 .

علي أيفون SA سعة 128GB إصدار 3 بسعر 1999 ريال بدل 2299 . كذلك بجانب عرض مكتبة جرير الرائع علي أيفون 13 برو أخضر صنوبري سعة 512GB بسعر 5499 بدل 5799 ريال .

الرائع علي أيفون 13 برو أخضر صنوبري سعة 512GB بسعر 5499 بدل 5799 ريال . كما يأتي تخفيض مكتبة جرير القوي علي أيفون SA3 سماوي سعة 128GB بسعر 1999 بدلاً من 2299 .

يتم التمتع مع عروض مكتبة جرير بخصم 20% باستخدام بطاقات ساب الائتمانية بحد أقصي 200 ريال .

أفضل عروض مكتبة جرير للجوالات

تمتع مع أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات علي أنواع هواتف SAMSUNG المختلفة وهبوط أسعار يجب أن يتم . انتهاز الفرصة علي تلك الجوالات وأسعارها كالآتي :-

خصم مكتبة جرير علي هواتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256GB شبكة 5G وتوفير 2250 ريال . عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية علي سامسونج 12GR وتخفيض السعر إلي 4549 بدلاً من 6799 ريال . كما تأتي تخفيضات مكتبة جرير علي سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 512GB بسعر 5499 بدل 7099 ريال . كذلك بجانب عرض جرير علي نفس الفئة بسعة تخزين أخري بسعر 7099 بدل 7399 ريال بتوفير 300 ريال . تلك العروض علي هواتف سامسونج مع الحصول علي هدايا بقيمة 1199 ريال سعودي .

عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية هواتفHUAWEI

تتنوع عروض مكتبة جرير للجوالات أقساط أو بالشراء المباشر علي نوعيات الهواتف المختلفة ومنه ماركة HUAWEI . ونتعرف علي تخفيضاتها القوية كالآتي :-

أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات هواتف هواوي ميت أكس أس سعة 512GB شبكة 4GLT ألوان متعددة .

هواتف هواوي ميت أكس أس سعة 512GB شبكة 4GLT ألوان متعددة . سعر هاتف هواوي من مكتبة جرير مع تقنية سناب دراجون بقيمة 6999 بدل 7999 ريال .

كما تم تخفيض هاتف هواوي بشكل كبير لفئة نوفا 9 بسعر 999 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي .

كذلك بجانب عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية المنوعة علي هواوي نوفا SE9 سعة تخزين 128GB .

الهواتف الذكية المنوعة علي هواوي نوفا SE9 سعة تخزين 128GB . سعر الفئة المشار لها بالفقرة السابقة 799 ريال بدلاً من 1199 ريال بتوفير 420 ريال سعودي .

كما تأتي تخفيضات مكتبة جرير علي هاتف هواوي نوفا Y70 سعة تخزين 128GB بسعر 649 بدل 729 ريال .

عروض مكتبة جرير للجوالات أقساط

يمكن التمتع مع عروض مكتبة جرير للجوالات أقساط علي أي فئة هاتف يتم اختيارها ومن ضمن تلك الهواتف . OPPO والتي تتمتع بخصومات من مكتبة جرير بأسعار رائعة كالآتي :-

تخفيض سعر هاتف OPPO رينو سعة 128GB إلي 1199 بدل 1499 ريال . كما تأتي أفضل عروض مكتبة جرير للجوالات علي OPPO رينو 7 سعة 256GB بسعر 1799 بدل 1999 ريال . كذلك بجانب تخفيض مكتبة جرير لهاتف OPPO رينو 7Z بسعر 1399 بدلاً من 1499 ريال بتوفير 100 ريال . أما عن هاتف OPPO فئة A55 سعة تخزين 128GB بسعر 749 بدل سعر 849 ريال سعودي . عروض مكتبة جرير الهواتف الذكية علي هاتف OPPO فئة A16 تخزين 64GB سعره 649 بدلاً من 699 ريال . كما هناك العديد من تخفيضات مكتبة جرير علي الجوالات المختلفة غير التي تم عرض أسعاره بمقال “موقع ثقفني” كذلك بجانب عروض جوالات مستعملة جرير يقدمها لعملائه علي مستوي فروع المملكة العربية السعودية .

أجدد عروض مكتبة جرير للجوالات والتي تستمر حتي شهر ديسمبر 2022 القادم علي العديد من الأقسام الإلكترونية . بجان عروض مكتبة جرير للجوالات وعرضنا التفاصيل داخل سطور مقال “موقع ثقفني” .