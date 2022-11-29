شوف اشتري بالتقسيط ايفون 13 برو الجديد من أمازون السعودية بفائدة 0% لمدة حتي 12 شهر

تقدم أمازون السعودية ، العديد من العروض والخصومات منها خصم مميز على هاتف ايفون 13 برو الجديد، وتستمر عروض أمازون السعودية ولا تتوقف خلال شهر نوفمبر شهر العروض والتخفيضات، حيث تقدم أمازون السعودية مجموعة مختلفة من العروض بخصومات رائعة تصل حتي 50% و70 % على العديد من الهواتف الذكية، ومن أفضل العروض المقدمة من أمازون السعودية عرض مميز وبسعر رائع على هاتف iphone13 pro الجديد من أبل، حيث توفر أمازون الهاتف بالتقسيط لمدة حتي 12 شهر وبدون فائدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل العروض المقدمة على هاتف ايفون 13 برو الجديد وأفضل العروض المقدمة على هواتف ابل.

سعر ايفون 13 برو الجديد من أمازون السعودية

توفر أمازون السعودية عروض مميز ورائع على هاتف ابل الرائع iphone13 pro الجديد وهو كالآتي:ـ

توفر أمازون الهاتف مع تطبيق فيس تايم، بذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف داخل العرض باللون الأزرق سييرا. تقدم أمازون الهاتف بخصم رائع يصل إلي 15 %على سعر البيع ليصل سعر الهاتف إلي 4,415 ريال بدلاً من سعر 5,199 ريال. كما توفر أمازون الشحن المجاني وأيضا توفر إمكانية إرجاع الهاتف مجاناً لأي سبب وبدون أي رسوم شحن. يجب أن تكون حالة الهاتف بنفس الحالة التي تم استلام الهاتف عليها(بدون إي اتلاف للمنتج) عند الرغبة في إرجاع الهاتف.

عرض تقسيط هاتف iphone13 pro الجديد من أمازون السعودية

ومن أفضل العروض التي تقدمها أمازون وهو عرض التقسيط بدون فوائد وذلك بدفع عبر نظام الأقساط. تتيح أمازون دفع مبلغ قدره 367.92 ريال سعودي لمدة تصل إلي 12 شهر، كما توفر أمازون مجموعة من البنوك التي يتم التعامل معها. كما توفر أمازون إمكانية تقسيط الهاتف على 3 أو 6 أشهر، فاختيار الأقساط يكون حسب عرض البنك الذي يتم التعامل معه.

خصومات أمازون السعودية على أحدث هواتف أبل

توفر أمازون السعودية مجموعة من العروض والخصومات على هواتف ابل الذكية التي من بينها ما يلي:ـ