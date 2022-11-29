شوف عروض الجمعة البيضاء في النهدي السعودية مستمرة حتى 3 ديسمبر 2022

ما زالت عروض الجمعة البيضاء التي قدمتها مجموعة صيدليات النهدي في المملكة العربية السعودية سارية حتى 3 ديسمبر المقبل وتلك فرصة لكل من تريد شراء روتين متكامل للعناية بالبشرة التي تتعرض للجفاف في فصل الشتاء وكذلك العناية بالشعر وحيويته.

منتجات البشرة الجافة والحساسة في عروض الجمعة البيضاء

البشرة الجافة تتعرض للجفاف الشديد في فصل الشتاء أكثر من غيرها وتصبح حساسة لذلك توجد منتجات طبية مخصصة للعناية بها ووقايتها من العوامل الخارجية كالبرودة.

ومن الجيد أن كثير من تلك المنتجات ومن مختلف الشركات العالمية متوفرة ضمن عروض الجمعة البيضاء من صيدليات النهدي في السعودية.

فمثلًا ومن المنتجات الأكثر مبيعًا كريم مرطب للوجه والجسم من سيتافيل والذي يتميز بتوفير الترطيب الفوري للبشرة شديدة الجفاف. بالإضافة إلى أنه يستخدم على المناطق الأكثر تعرضًا للجفاف مثل الأيدي والمرافق والأقدام.

سيتافيل كذلك آمن على البشرة الحساسة ويمتص سريعًا وسعره في عروض الجمعة البيضاء لا يفوت فالعبوتين منه بسعر عبوة واحدة أي بمبلغ 143 ريال سعودي فقط.

توجد خصومات على مرطبات الوجه والجسم من يورياج 50% على القطعة الثانية. وخصم 40% على القطعة الثانية من مرطبات شركة لاروش بوساي. أما منتجات دوكراي اكتيان فعليها خصم 60% على القطعة الثانية.

غسولات البشرة الدهنية وعروض الجمعة البيضاء

أول ما تهتم به صاحبات البشرة الدهنية في روتين العناية بها هو غسول الوجه لأنه يخلصهم من الدهون الزائدة مما يسهم في نجنب ظهور الحبوب. كما أنه ينظف الشرة من الأتربة والشوائب وملوثات الجو.

من أشهر منظفات البشرة الدهنية أفين جيل وهو موجود في عروض الجمعة البيضاء في مجلة عروض النهدي بخصم 70% على الحبة الثانية. وزن العبوة 200 مل.

أما شركة بايوديرما فسوف تحصل على منتجاتها للبشرة الدهنية من النهدي ضمن عرض 1+1 ومنتجات البشرة الدهنية لديهم هي الغسول والصنفرة ومحلول مائي لتنظيف البشرة وإزالة المكياج.

وخط البشرة الدهنية من لا روش بوساي مشمول في العروض بخصم 40% على القطعة الثانية. ومنتجاته هي الغسول وحجم عبوته 400 مل والسيروم بحجم 30 مل.

كل هذا متوفر في النهدي بمناسبة عروض الجمعة البيضاء بالإضافة إلى أجهزة العناية الشخصية ومنتجات الشعر وعروض أخرى موزعة على 72 صفحة في مجلة العروض.