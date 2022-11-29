نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو سوبر مهرجان للإلكترونيات والجوالات وتقسيط ايفون 14 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوبر مهرجان للإلكترونيات والجوالات الذكية في عروض لولو هايبر يوفر لكم أسعار تنافسية للأجهزة الذكية بشكل خاص، بالإضافة إلى امكانية الحصول على ايفون 14 مع قسط شهري يبدأ 169 ريال فقط، والمزيد من العروض المذهلة لمدة أسبوعين كاملين لتنتهي العروض يوم 10 ديسمبر 2022، والتي بها جوالات فريدة من نوعها من حيث التصميم مثل جوالات سامسونج الرائعة وأيضًا من حيث السعر المخفض.

عروض لولو سوبر مهرجان للإلكترونيات والجوالات 2022

أسبوعين من التخفيضات على الإلكترونيات والجوالات في هايبر لولو بالمملكة بمناسبة احتفالية الذكرى السنوية 13 لهايبر لولو، فيقدم مع العروض هدايا مجانية خاصةً مع الجوالات، ومتاح في العروض مختلف أنواع الجوالات مثل جوالات سامسونج ذات الأداء العالي، كما يتيح لك سوبر مهرجان للإلكترونيات اقتناء جوال يجمع بين المزايا العديدة من جودة الكاميرا مع أداء سريع للجوال ومساحة تخزين تتناسب مع احتياجاتك وأيضًا سعر مناسب سواء تم الدفع كاش أو تم تقسيط المبلغ على عدد من الدفعات.

احصل على جوال سامسونح جلاكسي S22 Ultra، مع سماعات لاسلكية من سامسونج هدية، بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي، أو قسط شهري 224.51 ريال سعودي.

تقسيط ايفون 14 لولو ماركت

قسط جوال ايفون 14 الان مع عروض الإلكترونيات والجوالات في لولو السعودية، بحيث تبدأ قيمة القسط الشهري من 169 ريال للنسخة 128 جيجابايت، وتزداد قيمة القسط مع زيادة المساحة الداخلية للجوال، وتكون مدة التقسيط هل 36 شهر، كما أنه متاح شراء الجوال كاش والاستفادة من الخصومات وتوفير حتى 250 ريال، ويمكنكم الاستفادة بخدمة التقسيط بسعر الكاش عند الدفع باستخدام البطاقات ال إئتمانية لبنك الراجحي، ساب، الجزيرة، العربي، الرياض، SNB، بنك الامارات دبي الوطني.

أيفون 14 بسعر 3549 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي، أو الدفع من خلال قسط شهري 169.56 ريال لمدة 36 شهر.

ابل ايفون 14 بلس 128 جيجابايت، بسعر 3949 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي، أو قسط شهري 188.67 ريال.

تخفيضات لولو في سوبر مهرجان للإلكترونيات

سماعة فري بودز بلوتوث هواوي 4i بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

هواوي سماعة فري بودز برو 2 بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 9 اس اي، بسعر 779 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

ساعة ابل الجيل الثامن GPS مقاس 45 مللي، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 1969 ريال سعودي، أو الدفع من خلال قسط شهري 94.07 ريال لمدة 36 شهر.

ابل ايباد 9 واي فاي ذو شاشة 10.2 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

تابلت سامسونج A7Lite بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 559 ريال سعودي.

لولو ماركت عروض الإلكترونيات

تتناسب العروض مع محبي الإلكترونيات بشكل سواء، سواء كان الهدف من استخدامها هو التصفح والاستخدام العادي أو للألعاب، بحيث نجد صفحة كاملة من لوازم الألعاب بدايةً من أجهزة لابتوب مجهزة بمعالجات، رامات عالية لتجعلك تحظى بتجربة ألعاب مميزة، وإذا كنت بالفعل لديك جهاز كمبيوتر يمكنك تجديده بأفضل اللوازم من لوحة مفاتيح وإضافة سماعة ألعاب.

لابتوب MSI Modern 14 للألعاب، وبه 8 جيجا رام، مساحة تخزين 256 جيجا بايت ونوع الهارد المستخدم هو SSD، لذا فإنه يتناسب مع الألعاب ويقدم أداء مذهل، بسعر 2649 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

بلايستيشن 5 فيفا 2023 بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي.

ريدراغون سماعة للألعاب بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

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