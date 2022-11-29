كيف أعرف نوع بشرتي.. بطريقة سهلة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة من أهم أعضاء الجسم فهي عضو ذكي ومعقد مثل “الكبد والرئتين والقلب وباقي الأعضاء الحيوية الأخري” ويكون جلد كل شخص فريد من نوعه ويختلف من شخص لآخر، الأمر الذي يجعل الكثير من الفتيات والسيدات يتساءلن كيف أعرف نوع بشرتي، حيث أن هناك بعض أنواع الجلد شائعة تساعدك في تحديد نوع بشرتك بشكل أكبر، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للبشرة البشرة الدهنية والبشرة العادية والبشرة الجافة .

كيف أعرف نوع بشرتي من خلال أخصائي

إذا كنتي جديدة في مجال العناية بالبشرة والاهتمام بها يجب عليكي أولا أن تسألي عن نوع بشرتك، للتعرف علي المنتجات الصحيحة التي تناسب نوع بشرتك ومن هذه الطرق ما يلي

يمكنك إجراء مقابلة شخصية مع أخصائي التجميل والبشرة والتعرف علي نوع بشرتك وكيفية العناية بها و الاهتمام بها ورعايتها وماهي مستحضرات التجميل المناسبة لها ، ويمكن للأخصائي استخدام أجهزة معينه يستطيع من خلالها تحديد نوع البشرة عن طريق قياس مقاومة الجلد وتصبغه، وقياس الشحوم به.

كيف أعرف نوع بشرتي باستخدام المناديل

يمكنك إجراء هذا الاختبار البسيط في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية

أولا تنظيف الوجه بطريقة جيدة والتنشيف حتي يصبح الوجه جاف.

ثم قومي بسمح منطقة الخدود والجبين والجبهة والأنف بمناديل ورقية أو قطعة من القماش.

إذا لاحظتي وجود زيوت أو شحوم أو دهون في المنديل تكون نوع بشرتك دهنية.

أما إذا لاحظتي وجود آثر للدهون علي الجبين والانف فقط بحيث تكون منطقة الخدود والذقن جافة تكون بشرتك مختلطة أو مركبة.

أما في حالة لم تجدي أي آثار للدهون أو الزيوت تكون بشرتك جافة.

كيف اعرف نوع بشرتي من خلال الفحص البصري

يمكن تحديد نوع البشرة من خلال الفحص البصري أو النظر وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية