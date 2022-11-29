كيف أعرف نوع بشرتي.. بطريقة سهلة

رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة من أهم أعضاء الجسم فهي عضو ذكي ومعقد مثل “الكبد والرئتين والقلب وباقي الأعضاء الحيوية الأخري” ويكون جلد كل شخص فريد من نوعه ويختلف من شخص لآخر، الأمر الذي يجعل الكثير من الفتيات والسيدات يتساءلن كيف أعرف نوع بشرتي، حيث أن هناك بعض أنواع الجلد شائعة تساعدك في تحديد نوع بشرتك بشكل أكبر، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للبشرة البشرة الدهنية والبشرة العادية والبشرة الجافة .
كيف أعرف نوع بشرتي
كيف أعرف نوع بشرتي من خلال أخصائي
يمكنك إجراء مقابلة شخصية مع أخصائي التجميل والبشرة والتعرف علي نوع بشرتك وكيفية العناية بها و الاهتمام بها ورعايتها وماهي مستحضرات التجميل المناسبة لها ، ويمكن للأخصائي استخدام أجهزة معينه يستطيع من خلالها تحديد نوع البشرة عن طريق قياس مقاومة الجلد وتصبغه، وقياس الشحوم به.
كيف أعرف نوع بشرتي باستخدام المناديل
يمكنك إجراء هذا الاختبار البسيط في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية
- أولا تنظيف الوجه بطريقة جيدة والتنشيف حتي يصبح الوجه جاف.
- ثم قومي بسمح منطقة الخدود والجبين والجبهة والأنف بمناديل ورقية أو قطعة من القماش.
- إذا لاحظتي وجود زيوت أو شحوم أو دهون في المنديل تكون نوع بشرتك دهنية.
- أما إذا لاحظتي وجود آثر للدهون علي الجبين والانف فقط بحيث تكون منطقة الخدود والذقن جافة تكون بشرتك مختلطة أو مركبة.
- أما في حالة لم تجدي أي آثار للدهون أو الزيوت تكون بشرتك جافة.
كيف اعرف نوع بشرتي من خلال الفحص البصري
يمكن تحديد نوع البشرة من خلال الفحص البصري أو النظر وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية
- قومي بتنظيف الوجه وغسله من المكياج ومستحضرات التجميل واستخدام إضاءة مناسبة.
- من خلال النظر إلي البشرة وتقييم إشراقه البشرة ونضارتها ومسام البشرة صغيرة تكون البشرة معتدلة في نسبة الزيوت والدهون الموجودة بها.
- أما إذا كانت دهنية وفي بعض الحالات جافة وملاحظة تركيز الدهون علي منطقة لانف والذقن وباقي منطقة الوجه تكون جافة تتسم هذه البشرة أنها مختلطة.
- يمكن معرفة البشرة الدهنية من خلال الزيوت والدهون التي تفرزها كما تتسم بوجود البثور والرؤوس السوداء ومسامها كبيرة ولامعة.