شوف عروض لولو هايبر ماركت Lulu offers على جميع السلع بخصم 50% بجميع الفروع

عروض لولو بأسعار مميزة في جميع فروع لولو السعودية Lulu Ksa اليوم 29 نوفمبر 2022 بمدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منتجات جميع الأقسام بأقل الأسعار وبأعلى جودة، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض لفترة محدودة جداً حتى نفاذ الكميات أو حتى يوم 3 ديسمبر، تابعوا باقي فقرات المقالة لمعرفة الأسعار ونسبة الخصم على جميع المنتجات….

عروض لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات Lulu

عروض خاصة اليوم نقدمها لحضراتكم عبر مةقع ثقفني، ومنها: خصم 30% على سعر قهوة نسكافيه جولد، وكذلك على سعر الوجبة الخفيفة بنكهة الجبن من صن رينج، وشكولاتة جالكسي، كما بالفروع عروض على أسعار شيبس دوريتوس تورتيلا بالفلفل الحلو أو بالجبنة الناتشو والكرنشي الحار النار من شيتوس، وخصم آخر على سعر بطاطس الشيبس من ليز، وخصم خاص على سعر الشكولاتة المشكلة، وغيرهم.

خصومات خاصة من لولو السعودية Lulu Ksa offers

خصومات وتخفيضات خاصة جداً نقدمها لكم اليوم من موقع ثقفني، وتشمل: عرض على سعر الحليب طويل الأجل كامل الدسم من السعودية، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الجبنة المثلثات من نادك Nadac، وتخفيض آخر منهم على سعر الزبدة الغير مملحة من نادك Nadac، وعرض على سعر شرائح الجبن من نادك Nadac، وتخفيض آخر على سعر الجبنة الشيدر القابلة للدهن من نادك Nadac، وخصم آخر على سعر الجبنة الفيتا البيضاء من نادك Nadac.

عروض أخرى من لولو السعودية لفترة محدودة

خصومات خاصة نقدمها لحضراتكم اليوم، وتشمل: عرض على سعر الجبنة المربعات بالقشطة من بوك Puck، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الشيدر من كرافت Craft، والزبدة العضوية المملحة والغير مملحة من ماركة لورباك، وخصم آخر على سعر شبيهة الجبنة الكريمية المطبوخة القابلة للدهن المطبوخة من بوك، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة البيضاء كاملة الدسم من البقرات الثلاثة، كما هناك خصم آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة بحجم 900 جرام، وخصم آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا الكريمية من بوك بحجم 400 جرام، وغيرهم من عروض على أسعار باقي منتجات الألبان.