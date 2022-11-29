شوف سعر جوال ايفون ١٢ برو ماكس من أمازون بالتقسيط وبفائدة 0%

ايفون ١٢ برو ماكس من الهواتف العملاقة التي نستطيع الحصول عليها من أمازون السعودية بالتقسيط وبفائدة 0%، وهو النسخة الأكبر من سلسلة ايفون ١٢ والتي تضم ايفون ١٢ برو أيضاً، والهاتف بدأ سعره بالانخفاض في الأسواق العالمية والعربية بعد طرح سلسلة هواتف ايفون ١٤ والتي تضم أيضًا جوال ايفون ١٤ بلس، وايفون ١٤ برو، وايفون ١٤ برو ماكس، وهواتف ايفون تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في منطقة الخليج العربي، والشعب السعودي يعشق اقتناء هذه الهواتف ويعتبرها من أهم مظاهر مواكبة العصر والتطور التكنولوجي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر iPhone 12 Pro Max من أمازون السعودية بالتقسيط.

سعر ايفون ١٢ برو ماكس بالتقسيط من أمازون

سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر جوال iPhone 12 Pro Max في شركة أمازون السعودية بالتقسيط وهو كما يأتي:-

سعر الجوال بالتقسيط من أمازون السعودية ٥١٩٩ ريال سعودي، كما يشمل سعر الهاتف ضريبة القيمة المضافة.

يستطيع أي عميل أن يحصل على خصم ٢٠% مع بطاقات Alinma، وذلك من خلال إدخال رمز ALINMA20 عند الشراء.

قيمة القسط الشهري ٤٣٣.٢٥ ريال لمدة ١٢ شهر وبفائدة صفر%.

حجم الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال ١٢٨ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

يتم شحن الهاتف من خلال Amazon.sa.

يوجد توصيل مجاني من خلال أمازون برايم.

مواصفات iPhone 12 Pro Max

سوف نقدم لكم أهم مواصفات ايفون ١٢ برو ماكس وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم تقنية الـ NFC التي تستخدم في الاتصال قريب المدي. يبلغ وزن الموبايل ٢٢٦ جرام. يقاوم الغبار، كما يعمل على مقاومة الماء حتى ستة متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. الجوال يأتي مصنوع من مادة الزجاج ويطلق عليه اسم Ceramic Shield، وهذا النوع من الزجاج أقوى ٤ مرات عند السقوط، كما يحتوي على إطار جانبي من الاستانلس ستيل. يدعم أحدث شبكات الاتصال بالعالم وهى شبكة الـ 4G، كما يدعم تشغيل باقي الشبكات الأخرى. يحتوي الهاتف على معالج قوي يطلق عليه اسم A14 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو. يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics وهو بمثابة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي، يعمل على عزل الضوضاء أثناء التحدث أو التصوير. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS.

مواصفات كاميرات ايفون ١٢ برو ماكس

سوف نقدم لكم أهم مواصفات ومميزات كاميرات جوال iPhone 12 Pro Max وهى كما يأتي:-

الكاميرا الأمامية ثنائية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية من نوع SL 3D، وتستخدم في عمل العزل، كما تستخدم في فتح الهاتف عن طريق الوجه. الكاميرا الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، وتدعم تثبيت مستشعر الكاميرا نفسه، كما تدعم المثبت البصري ISO. العدسة الثانية دقتها ١٢ ميجا بكسل وهى خاصة بالتقريب، كما تدعم المثبت البصري ISO. العدسة الثالثة دقتها ١٢ ميجا بكسل وتستخدم في التصوير الواسع. الكاميرا الرابعة عبارة عن TOF 3D LiDAR، وتستخدم في العزل والبورترية.

مواصفات شاشة iPhone 12 Pro Max

سوف نتعرف مع حضراتكم على مواصفات شاشة ايفون 12 برو ماكس وهى كما يلي:-