شوف بدون فوائد قسط ايفون ١٤ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجا بايت من أمازون السعودية

قامت شركة آبل الأمريكية بالإعلان عن ايفون ١٤ برو ماكس الجديد، حيث يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل عليه من خلال شركة أمازون السعودية بالتقسيط وبدون أي فوائد، كما قامت الشركة بطرح بعض الإصدارات الأخرى من ذلك الجوال مثل iPhone 14 plus، وهاتف iPhone 14، وجوال iPhone 14 Pro، وجاءت بهذا الإصدار بعد النجاح الرهيب الذي حققته الإصدارات السابقة مثل ايفون ١١، وايفون ١٢، وايفون ١٣ بجميع إصداراتهم الأخرى الـ pro، والـ Pro Max، كما حققت أرباح خيالية تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية، ويتميز هاتف iPhone 14 Pro Max بأنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٤ برو ماكس من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس من أمازون السعودية

سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر هاتف آبل الجديد من شركة أمازون السعودية وهو كما يأتي:-

ثمن الهاتف العملاق ٥٦٩٩ ريال سعودي، كما يشمل الثمن ضريبة القيمة المضافة.

القسط الشهري يبدأ من ٤٧٤.٩٢ ريال لمدة عام.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

يستطيع أي عميل أن يحصل على الجوال بدون فوائد.

تقدم شركة أمازون خدمة توصيل المنتج بالمجان، كما يستطيع أي عميل إرجاع الجوال بالمجان.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

يأتي جوال أيفون 14 برو ماكس بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله أحسن هاتف ذكي موجود بالأسواق حاليًا وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم تقنية الـ NFC للاتصال قريب المدي. يأتي بشريحتي اتصال الأولى نوعها نانو SIM، والثانية شريحة إلكترونية نوعها eSim. يدعم شبكة الجيل الخامس، والرابع، والثالث، والثاني. يقاوم الماء حتى ٦ متر لمدة نصف ساعة، كما يدعم الغبار بمقياس IP68. يأتي الجوال بمعالج قوي نوعه A16 Bionic، يعمل بتكنولوجيا ٤ نانو، كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core graphics. يحتوي هاتف ايفون ١٤ برو ماكس على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء. يدعم تقنية الـ GPS التي نستطيع من خلالها تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة. يدعم العديد من وسائل الحماية الأمان مثل بصمة الوجه الـ Face ID. الهاتف يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر البوصلة، والضغط الجوي، والتسارع والقرب، والجيرو سكوب. يحتوي iPhone 14 Pro Max على سماعات ستيريو حتى نحصل على تجربة صوتية ممتازة. يأتي بمنفذ الـ USB وهو من النوع القديم من نوع Lightning. نظام تشغيل الهاتف هو ISO 16.

مواصفات كاميرات ايفون ١٤ برو ماكس

جوال iPhone 14 Pro Max يأتي بالعديد من الكاميرات ذات الدقة العالية ومواصفاتهم كما يأتي:-

الكاميرا الأمامية مزدوجة، دقة العدسة الأولى ١٢ ميجا بكسل وتدعم الاوتوفوكس، والعدسة الثانية دقتها SL 3D، وتستخدم في العزل، كما تستخدم في عمل البورتريه.

الكاميرات الخلفية رباعية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى ٤٨ ميجا بكسل، وهى الكاميرا الأساسية، كما تدعم الكاميرا المثبت البصري ISO.

العدسة الخلفية الثانية تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل وهى خاصة بالزوم حتى 3X، كما تدعم المثبت البصري ISO.

الكاميرا الثالثة دقتها ١٢ ميجا بكسل، وتستخدم في التصوير الواسع.

العدسة الرابعة عبارة عن سنسور TOF 3D، وتستخدم في العزل والبورترية، كما تحتوي على فلاش LED أحادي.

يدعم جوال ايفون 14 برو ماكس تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و 25 و 30 و 60 إطار في الثانية الواحدة، كما يدعم الجوال تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل ومعدل التقاط 25 و 30 و 60 و 120 إطار في الثانية الواحدة.

مواصفات شاشة هاتف ايفون 14 برو ماكس