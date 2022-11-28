شوف عروض جرير بخصم 50% من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر أو حتى نفاذ الكميات Jarir offers

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عمر شويل - جدة لفترة محدودة جداً نقدم لكم أقوى عروض جرير المنشورة بخصم 50% من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر أو حتى نفاذ الكميات Jarir offers على جوالات 2022 والشاشات و تنزيلات منوعة على إلكترونيات حديثة أخرى إصدار 2022، والتي ستعرفونها بكل التفاصيل اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض عبر زيارة أقرب فرع، أو من خلال جرير أونلاين Jarir online offers، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض جرير اليوم 28 نوفمبر وحتى نفاذ الكميات Jarir offers

توفر محلات جرير بالسعودية أقوى التخفيضات الخاصة على أسعار الجوالات الحديثة المختلفة، ومنها: خصم على سعر هاتف آبل ايفون 13 برو بسعة عالية جداً ا تيرابايت باللون الذهبي من الجيل الخامس، آبل ايه 15 بايونك، وعرض آخر على سعر ابل أيفون 13 برو بسعة 1 تيرابايت باللون الأخضر الصنوبري من الجيل الخامس، وتخفيض آخر على سعر نفس الهاتف المميز من Apple بنفس سعة التخزين، ولكن باللون الأزرق من سبيريا 5G، وعرض مميز آخر منهم على سعر هاتف Apple iphone 13 pro باللون الفضي من الجيل الخامس.

عروض خاصة من مكتبات جرير على أسعار الشاشات

توفر مكتبات جرير هايبر ماركت Jarir hyper market عدة خصومات خاصة على أسعار: اللابتوب المحمول من هواوي ميت بوك اكس برو بحجم 13.9 بوصة، وتخفيض مميز آخر على سعر شاشة هاير الأندرويد Hair المميزة بحجم 65 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، وعرض مميز آخر منهم على سعر شاشة سوني بحجم 65 بوصة السمارت بدقة عالية باللون الأسود الجبار الترا اتش دي ال دي، كما لديهم تخفيض على سعر شاشة هاير بحجم 58 بوصة الشاشة الأندرويد.

عروض خاصة من مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات

توفر مكتبات جرير Jarir كثير من الخصومات على أسعار: شاشة سكاي وورث بحجم 86 بوصة بدقة 4k الترا اتش دي باللون الأسود، وخصم مميز آخر منهم على سعر شاشة سامسونج بحجم 65 بوصة السمارت باللون الكسوف الفضي نيو كيو ال أي دي، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة هاير بحجم 85 بوصة بدقة عالية.