شوف عروض بنده هايبر ماركت بكل الفروع بخصم 55% لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات Panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر ماركت بكل الفروع بخصم 55% لفترة محدودة Panda offers حتى نفاذ الكميات بكافة الفروع، حيث من المفترض أن تقوم هذه الرحلة في الفترة ما بين 28 نوفمبر 2022 وحتى الثالث من ديسمبر 2022 الموافق العاشر من جماد أول بجميع أقسام الماركت، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض حصرياً من خلال مجلة موقع ثقفني….

عروض بندة اليوم حتى نفاذ الكميات Panda Ksa offers

توفر عروض بنده السعودية على أسعار كثير من السلع المميزة، والتي تشمل: خصم على سعر القهوة الجولد من نسكافيه، وخصم على سعر الوجبة الخفيفة بنكهة الجبن من صن ريتج، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر الوجبة الخفيفة بنكهة البصل من جولدن رينج، والشكولاتة المشكلة، كما يوجد بالماركت تخفيض آخر على سعر شكولاتة جالكسي، وتخفيض آخر منهم على سعر بطاطس شيبس ليز، وخصومات أخرى على أسعار شيبس دوريتوس بالفلفل الحلو والجبنة الناتشو، وتخفيض آخر منهم على سعر كرنشي الحار النار.

عروض خاصة من بنده السعودية Panda Ksa offers

توفر محلات بندة السعودية Panda Ksa الكثير من الخصومات الخاصة على أسعار: شرائح الجبنة الشيدر من بوك Puck، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الجبنة الموتزاريلا الكريمية من بوك Puck، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من البقرات الثلاثة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار الجبنة البيضاء كاملة الدسم من البقرات الثلاثة، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر شبيهة الجبنة الكريمية المطبوخة القابلة للدهن من بوك Puck، وعرض آخر منهم على سعر الزبدة العضوية المملحة والغير مملحة من لورباك، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة الشتيدر من كرافت، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة المربعات بالقشطة من بوك Puck.

عروض بنده هايبر ماركت لفترة محدودة Panda Ksa

توفر محلات بندة السعودية Panda Ksa مجموعة خاصة من العروض على أسعار السلع المختلفة، ومنها: خصم على سعر حليب السعودية طويل الأجل، والحليب طويل الأجل بنكهات مختلفة من صافيو، والحليب طويل الأجل كامل وقليل الدسم من نادك.