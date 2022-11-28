نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالتقسيط اشتري جوال ايفون 14 برو 256 جيجابايت من أمازون السعودية وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال ايفون 14 برو متوفر في أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد وتوجد خدمة التوصيل السريع بالمجان حتى نسهل على المواطن السعودي شرائه بكل سهولة، فهو جوال رائع يحتوي على مواصفات ومميزات تجعله من أقوى هواتف أبل الأمريكية، كما يحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، وكاميرات رائعة تعطينا أفضل الصور والفيديوهات، وتصميم الشاشة يأتي جديد كلياً على شكل قطع يسمي الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على سعر هاتف ايفون 14 برو بالتقسيط بدون فوائد من أمازون السعودية.

سعر هاتف ايفون 14 برو بالتقسيط

سوف نتعرف على سعر الجوال والقسط الشهر له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

سعر الجوال 5199 ريال سعودي ويشمل قيمة الضريبة المضافة. القسط الشهري للهاتف 433.25 ريال سعودي بفائدة صفر% لمدة 12شهر. البنوك المختارة لخطة التقسيط بنك الجزيرة، وبنك الرياض، وساب، مصرف الراجحي، وبنك الإمارات دبي الوطني، لمدة ثلاث أشهر، أو ستة أشهر، أو 12شهر.

مميزات هاتف ايفون 14 برو

سوف نتعرف على مميزات الجوال الرائعة وهى كما يلي:-

يدعم الجوال شبكات الاتصال الـ 5G.

يدعم الجوال مقاومة الغبار والماء.

يأتي الهاتف بتصميم مميز نستطيع حمله باليد.

السماعات الخارجية للهاتف تأتي بصوت ستيريو عالي.

دعم شركة أبل المستمر لتحديث نظام التشغيل للجوال.

كاميرات الهاتف رائعة وهو المعتاد من شركة أبل أثناء التقاط الصور أو الفيديوهات.

شكل شاشة الجوال تأتي من نوع جديد على شكل قطع الجزيرة المتحركة.

كما تم تطوير السيلفي بشكل ملحوظ.

مواصفات كاميرات وشاشة ايفون 14 برو

يمتلك الجوال شاشة وكاميرات رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-