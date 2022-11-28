شوف عروض extra القوية على الايباد ماركة Apple بخصم يصل إلى 1100 ريال

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عمر شويل - جدة أصدرت شركة Apple تشكيلة فريدة من الايباد بمييزات مختلفة حيث تقدمها لكم متجر extra بعروض جبارة وخصومات مميزة تصل 1100 ريالا سعودي كما تقدم لكم أيضاً هدايا مغرية على كل جهاز، ويمكنكم الشراء بالتقسيط على مده طويلة تصل 36 شهراً مع شركة تساهيل، وتوفر لكم خدمة الأرسال والشحن السريع داخل وخارج المملكة العربية السعودية. عروض extra القوية على الايباد بخصم يصل إلى 1100 ريال ابل ايباد الجيل العاشر، ماركة آبل، متاح اللون ازرق، ضمان عامان من المصنع، يتمتع الجهاز بشاشة ريتنا ليكويد مقاس 10.9 إنش مذهلة مع تكنولوجيا انسجام اللون، شريحة A14 بايونك مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك رباعية النوى، كاميرا خلفية واسعة 12 ميجابيكسل، كاميرا أمامية واسعة للغاية 12ميجا بيكسل في الوضع الأفقي مع نمط “في الوسط“، متوفر بصمة الإصبع لتحقق أمن و Apple Pay، شبكة 6 Wi-Fi للاتصال الخلوي، موصل USB-C للشحن وتوصيل الاكسسوارات، أنجز المزيد مع بطارية تدوم طوال اليوم، 16 iPad OS يرتقي بقدرات iPad إلى مستويات أعلى من خلال أدوات جديدة وقوية للإنتاجية والتعاون، يعمل مع قلم Apple الجيل الأول، والمحفظة بلوحة مفاتيح ماجيك، ذاكرة داخلية 64جيجابايت، صنع فى الصين، سعر الجهاز 2049.00 ريالا، يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 59 ريالا وهي أوإس إن قسيمة إشتراك لمدة شهرين، كما يمكنكم شرائه بالتقسيط لمدة 36 شهرا أدفع 98 ريالا. عروض مميزة على هواتف Apple من متجر extra أبل أيباد برو 2022، ماركة آبل لون الجهاز رمادي فاتح، ضمان عاملين من المصنع، مميزات الجهاز بصمة الوجه لتحقق أمن و Apple Pay، يعمل مع قلم Apple (الجيل الثاني)، ولوحة مفاتيح ماجيك، والمحفظة الذكية بلوحة مفاتيح، دعم التحويم بقلم Apple لدقة أكثر في وضع العلامات والرسم 16 iPad OS، يرتقي بقدرات iPad إلى مستويات أعلى من خلال أدوات جديدة وقوية للإنتاجية والتعاون، شريحة M2 مع وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 10 نوى، ذاكرة داخلية 128جيجابيت، صنع فى الصين، كاميرا أمامية واسعة للغاية 12 ميجابيكسل مع نمط “في الوسط”، سعر الجهاز 3699.00 ريالا إدفع 177 ريالا عند تقسيطه لمدة 36 شهرا، يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 59 رال وهي أوإس إن قسيمة إشتراك لمدة شهرين. أبل أيباد الجيل التاسع، اللون رمادي، ضمان عامان من المصنع، مميزات الجهاز شاشة Retina خلابة مقاس 10.2 إنش مع تكنولوجيا True Tone، سعة تخزين لغاية 256GB، مكبرات صوت ستيريو، عمر بطارية لغاية 10 ساعات، يتميز نظام iPadOS 15 بقوته وسهولة استخدامه، وصُمم ليحقق أكبر استفادة من استخدامات iPad المتعددة، بسعر 1549.00 ريالا ويشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 59 ريالا أوإس إن قسيمة إشتراك لمدة شهرين، إدفع 75 ريالا لمدة 36 شهرا.

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